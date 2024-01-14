35歲Jessica C.近況現老態　上圍縮水兼眼紋暴現網民慨嘆性感不再

現年35歲、有「警鐘胸」之稱的Jessica C.，於2017年與老公安志杰在美國夏威夷舉行婚禮，兩人育有一仔一女，7歲大女Tessa和5歲幼子Elvis，一家四口美滿幸福。

一家四口美滿幸福。（IG@jesscambensy）

一家4口被讚顏值巔峰（IG@jesscambensy）

Jessica C.以往巔峰時期，身型可謂Fit到漏，是不少男士心目中的性感女神，不過自從被私有化後，Jessica C.已「從良」兼淡出幕前，專心在美國相夫教子，但都會透過社交平台分享一家四口的溫馨家庭樂及更新狀況，當中也不乏泳裝照，不少網民都讚Jessica C.保養得非常好，四肢纖瘦，一點都不像已生了兩個小朋友，不過上圍明顯沒以前豐滿。

Jessica C.近日去剪頭髮。（IG@jesscambensy）

髮線超高兼有少少眼腫腫。（IG@jesscambensy）

而近日，Jessica C.分享了一段去髮型屋整頭髮的片段，更能證實這一點。片中，Jessica C.寫上：「FIRST HAIR CUT OF 2024. Sometimes you just need to get your hair done.」一段是剪髮前，另一段則是剪髮後，剪髮前的Jessica C.驚現超高髮線，而且眼腫腫，其招牌豐滿上圍更明顯縮水，以往穿上這類Deep V上衣的她，定必超有看頭，但現在卻平平無奇，連「線頭」都見不到；至於變髮後的Jessica C.，雖然省鏡不少，但笑起來卻暴現眼紋，難怪有網民慨嘆Jessica C.性感女神不再。

電捲髮後，省鏡不少。（IG@jesscambensy）

笑起來卻暴現了眼紋。（IG@jesscambensy）

網民感嘆性感女神不再。（電影劇照）

Jessica C.身材變化逐格睇：