35歲Jessica C.近況現老態　上圍縮水兼眼紋暴現網民慨嘆性感不再

現年35歲、有「警鐘胸」之稱的Jessica C.,於2017年與老公安志杰在美國夏威夷舉行婚禮,兩人育有一仔一女,7歲大女Tessa和5歲幼子Elvis,一家四口美滿幸福。

Jessica C.以往巔峰時期,身型可謂Fit到漏,是不少男士心目中的性感女神,不過自從被私有化後,Jessica C.已「從良」兼淡出幕前,專心在美國相夫教子,但都會透過社交平台分享一家四口的溫馨家庭樂及更新狀況,當中也不乏泳裝照,不少網民都讚Jessica C.保養得非常好,四肢纖瘦,一點都不像已生了兩個小朋友,不過上圍明顯沒以前豐滿。

而近日,Jessica C.分享了一段去髮型屋整頭髮的片段,更能證實這一點。片中,Jessica C.寫上:「FIRST HAIR CUT OF 2024. Sometimes you just need to get your hair done.」一段是剪髮前,另一段則是剪髮後,剪髮前的Jessica C.驚現超高髮線,而且眼腫腫,其招牌豐滿上圍更明顯縮水,以往穿上這類Deep V上衣的她,定必超有看頭,但現在卻平平無奇,連「線頭」都見不到;至於變髮後的Jessica C.,雖然省鏡不少,但笑起來卻暴現眼紋,難怪有網民慨嘆Jessica C.性感女神不再。

