丁子朗受力捧大騷擔大旗　最多網民批評：塊面化得太白

丁子朗絕對是無綫新一代最力捧小生，成為重頭選秀節目《亞洲超星團》超星練習生，獲TVB總經理曾志偉讚有進步；在剛播完的劇集《妳不是她》又做男一。

不過要講到最明顯上位的鐵證，就是他於《萬千星輝頒獎典禮2023》上，獲曾志偉欽點獨挑大樑擔任司儀。單是片頭，丁子朗已經與各位視帝視后級人馬Crossover，除了做主持外，更先後在此大Show當住全場人享有Solo及合唱等跳唱環節，由頭帶到尾，TVB明畀位佢上。

丁子朗參加重頭綜藝節目《亞洲超星團》，搖身一變成韓仔形象。（電視截圖）

剛播畢的《妳不是她》，又由丁子朗擔任男一。（劇照）

丁子朗獲總經理曾志偉欽點，在《萬千星輝頒獎典禮2023》擔任司儀。（葉志明攝）

頒獎禮開頭部份，已有一整個環節讓丁子朗跳唱Solo，全部阿哥阿姐級人馬睇他表演。（葉志明攝）

「塊面化得太白」

不過，有網民對於丁子朗「老是常出現」感到有點膩，當晚直播時，討論區有不少有關留言，如：「可唔可以唔好再捧丁子朗」、「捧丁唔緊要，但可唔可以唔好化到咁白，以前個丁順眼好多」、「講真，可唔可以投訴TVB，點解可以不斷有丁子朗？」、「丁子朗後台好勁？」、「搵周奕瑋好佢十倍。」等；其後有網民再開Post問TVB到底是否要「捧殺」丁子朗，批評他冇主角相，指當年林峯、崔建邦、吳業坤被硬捧的下場大家都有目共睹，呼籲TVB要三思，以免引起反效果，又寧願TVB多給機會予周嘉洛、吳偉豪、朱敏瀚等。

除了Solo部分，丁子朗主持到半路，還要換衫與《亞洲超星團》其他成員表演。（葉志明攝）

對於TVB硬捧丁子朗，有部分網民不受落，更問他到底是否有後台。（電視截圖）

丁子朗在頒獎禮後，亦貼出與曾志偉及其他工作人員的大合照。（IG@karl_ting）

此外，有不少人認為丁子朗當年參選《香港先生》及出道早期的黑黑實實型仔路線，較現在走韓風做白臉靚仔的濃妝形象好。不過，講到頒獎禮當晚的主持表現，有人認為丁子朗已超額完成，表示：「係TVB衰啫，森美都搞唔掂啦得一條友。」、「上次周奕瑋一個人主持已經好吃力，今次丁子朗仲要兼顧埋唱歌跳舞，呢啲大Show不如畀多幾個同事一齊Share Workload。」又指寧願見到他好過冼靖峰。

不少網民較喜歡以往黑黑實實的丁子朗。（IG@karl_ting）