馮盈盈一改嘈吵形象兼想做「打女」發展　考試成績有A-都唔滿意

馮盈盈昨日（18日）出席活動並在晚宴上大展歌喉，有「魔音」之稱的她在出場前已經不斷的練習，希望在台上唱出最好的一面，今次她選了《陪著你走》及與丁子朗合唱《我的宣言》，緊張的她連做訪問前都不斷的練習。

有「魔音」之稱的馮盈盈會喺台上唱一首半嘅歌曲。(陳順禎 攝)

馮盈盈早前在剛播完的《妳不是她》說過如果收視達20點時，她說過會公開「瘦身秘訣」，她接受《香港01》訪問時被問到會否「加碼」，她則表示會，但：「如果係加碼嘅話，最多係加碼入面嘅內容，唔單止講營養飲食之餘，仲可能係講埋啲做運動方面囉。」而被問到「加碼」會否考慮有性感照時，她即「耍手擰頭」：「呢方面就暫時冇咁嘅打算。」

馮盈盈早前在剛播完的《妳不是她》說過如果收視達20點時，她說過會公開「瘦身秘訣」。(陳順禎 攝)

馮盈盈因為飾演「夏莉」一角而被網民指一改「嘈吵」的形象，立即吸粉無數，劇中她更因為「打得」而被網民大讚，她則說：「我都明白之前有啲綜藝節目或者遊戲節目要搞氣氛嘅，都表現得比較嘈啊，比較活躍，比較活潑嘅。咁當然去到拍劇呢，演夏莉嘅時候就投入返個角色啦，有時比較斯文比較沉静，有陣時比較熱情，都係跟返個劇本需要。」佢提到現在已經比較少說話，一改嘈吵的形象。而被問到網民因為看完夏莉的「打女」一幕後而喜歡上她，她又對這個形象的感覺：「我都鍾意啊！喺《妳不是她》入面我有一場好型打女嘅戲份啦，咁我都有講過如果之後有機會可以向住打女做多啲武打劇呢個方向進發就好啦。」

夏莉一時好講原則。但一時又乜都得，搞到林信無所適從。

最後馮盈盈被問到早前公布了成績，她對於自己的成績不太感到滿意時，她則說：「見到每一科都係A-，咁我自己會覺得呢，可以仲有進步空間，可以再做好啲。」她表示希望下學期自己再努力一點，奪得更好的成績。