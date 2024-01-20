飛常日誌｜是《白色強人》機場版 網民發現兩劇最少有５點相同

TVB現在播放的劇集《飛常日誌》以香港國際機場為故事背景，內容涉及機場內的不同工種，在播出前備受觀眾所期待，但播出後觀眾反應不似預期，有網民在網上列舉此劇最少有點和《白色強人》一樣，戲言是《飛常日誌》是《白色強人》強人的機場版。

1. 第一集就有颱風

在《白色強人》第一集因颱風令劇中的明成北醫院忙得不可開交，交通意外有傷者被鋼筋插穿腹腔引致嚴重內出血，急症室醫生蘇怡，心胸肺科醫生程洛雯等在很多外在因素下要做手術。

《白色強人》颱風下的交通意外。（熒幕截圖）

《飛常日誌》第一隻就是講颱風「天蠍」襲港，航班升降受影響，蔡思貝安撫受影響滯留的旅客，馬國明帶領機場緊急應變中心重新編配航班等工作；一班到港客機內一名孕婦提前作動，需緊急降落香港國際機場。

《飛常日誌》颱風下有客機需要緊急降落香港（熒幕截圖）

2. 人人都手持咖啡

《白色強人》在播出時，已經有人說劇內醫生手持咖啡傾偈多過開工；在《飛常日誌》中亦是不同部門的人，都會經常一起手持咖啡一起傾偈。

紙杯咖啡是《白色強人》出鏡率很高的道具。（劇照）

《飛常日誌》中的台詞都說劇中人是「你們一個個的在這裏愉懶喝咖啡」，真是非常精警。（熒幕截圖）

3. 一定有對離婚夫妻是同事

《白色強人》中馬國明和唐詩詠是已經離婚的夫妻，離婚後仍要日日見面，因為二人都是同一間醫院內的醫生。在《飛常日誌》中馬國明在劇中也是和已經離婚的前妻，也是在機場日日見面的同事，今次飾演他前妻的就是蔡思貝。

《白色強人》中馬國明和唐詩詠是已離婚的夫妻。（劇照）

《飛常日誌》中馬國明和蔡思貝又是已離婚的夫妻。（熒幕截圖）

4. 離婚贍養費是1蚊

《白色強人》中馬國明和唐詩詠離婚，每個月給她1蚊贍養費；在《飛常日誌》中馬國明和蔡思貝離婚，贍養費又是一樣1蚊。

《白色強人》中馬國明給唐詩詠的贍養費是1 蚊。（熒幕截圖）

在《飛常日誌》中馬國明給蔡思貝的贍養費又是1 蚊。（熒幕截圖）

5. 背景音樂都一樣

《白色強人》當時叫好叫座，所以開了續集《白色強人II》，在《白色強人II》中曾用過一首背景音樂《Wish》，在《飛常日誌》這首背景音樂又再出現，有網民說看《飛常日誌》時聽到《Wish》，曾一度懷疑自己在看重播的《白色強人II》。

編劇編審同是一人

有網友推測兩套劇有這麽多相似的地方可能是因為《白色強人》的其中一位編劇黃偉強，就是《飛常日誌》的編審，思路上可能就會如此相似了。亦有網民說《飛常日誌》可以叫做《機場強人》，就可以表逹出它是一套以機場為背景的時裝職場劇。