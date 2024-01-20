馮盈盈笑對拜金傳聞「名牌自己買」　再拍拖拒主動公開

剛播畢的劇集《妳不是她》，是2016港姐冠軍馮盈盈事隔兩年推出、兼首度孭重飛做女一的作品。由港大女神到港姐冠軍，由極速上位奪2018年「飛躍進步獎」，及至19年飽歷分手、變得拜金、及因推劇被TVB雪藏等種種是非。修畢港大碩士再全身重投幕前的馮盈盈接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，重申煞停事業進修，絕非為避負面新聞，亦絕非為了轉行鋪後路。



丁子朗同馮盈盈劇中係情侶。（胡凱欣 攝）

劇中馮盈盈飾演一個十分斯文的角色，與平日活潑多言的她有出入，不少網民都表示看不習慣。(《妳不是她》截圖)

馮盈盈曾被質疑演技到底是否適合飾演女主角。(《妳不是她》截圖)

對於前年有傳拒北上拍《一舞傾城》被TVB掟入雪櫃，繼而重回港大讀碩士鋪路轉行的報導。節目中，馮盈盈承認因自身壓力及家人健康問題曾推掉一齣要赴內地拍攝的劇集，「因為當時疫情，當時家人唔舒服，要我離開香港一段時間是很難兼顧；亦因那齣角色很重戲份，有屋企人牽掛讓我感到應付不到，是信心不足。是自信心問題令我錯過很好的機會。」她再解釋之後向公司請假完成港大營養學碩士的原因，「我一畢業就選港姐入行，其實入行前已計劃好讀海外碩士課程，亦感謝公司體諒，讓我趁有空進修去增值自己。」馮盈盈坦言沒考慮上位中途消失一年會被觀眾遺忘，「我無唸，純粹因下年就30歲，一心想30歲前完成這心願，不過好神奇，中間亦有空做綜藝及拍《逆天奇案2》。」

馮盈盈接受《星光背後》專訪，重申煞停事業進修，絕非為避負面新聞

停一停再出發的馮盈盈，亦差不多全搣甩入行以來備受千夫所指的懶音，「我選美入行，不是演藝班科班出身，做電視最初撞板就是畀人鬧懶音，是好唔開心！前輩們最初教我咬酒塞讀報紙，但都無幫助！後來才知，是我由細到大根本唔知自己有問題，唔知到『鏟』同『橙』或『趕』同『港』的分別。最後怎進步？是花了數年時間接受言語治療。」

馮盈盈花數年接受言語治療改善懶音。

馮盈盈在萬千星輝頒獎典禮2018奪得「飛躍進步女藝員」，及後事業卻急煞停。（資料圖片）

馮盈盈選港姐已坦白公開戀情，更透露過前大學男友鼓勵她選港姐，但當二人19年發展至同居階段便分手結束四年情，當時有指與一場《解決師》與張穎康激情戲有關，對此她說：「其實無關係！那時是抗拒拍那場戲，是因為始終第一次，作為女仔很尷尬很緊張。」至於分手原因，馮盈盈指是入行前後雙方關係變緊張所致，「未入行想法較天真及無知，以為光明正大公開好正常，還會畀到另一半信心及安全感，但慢慢發現，圈外人是另一半就要承受很多不必要的目光及壓力，譬如他的日常生活需要面對同事、家人及朋友目光，都會有壓力，圈內人是我，我食得鹹魚抵得渴；但他不是藝人無需要承受，那就開始有分歧，爭拗變多。」問若有機會重新選擇，問她仍會否參選港姐，馮盈盈斬釘截鐵說：「會！因為我很鍾意現在的自己，及現在所有的工作！」

馮盈盈當年與醫生男友Martin（寶寶）拍拖4年，外界一早睇好佢地隨時拉埋天窗，估唔到最終分手收場。（IG：@CRYSTALFYY）

回復單身後，馮盈盈因搬屋及擁有名牌包包被指變得拜金，她說：「搬屋是因為搬回跟家人住，名牌包包是自己買，是獎勵自己作為工作上的動力。」她指現階段唔恨拍拖，先後跟鄭衍峰、高鈞賢等傳緋聞，均指對方是工作上有默契的拍檔，至於現在的摘偶條件，她坦言：「唉！真的最緊要成熟，成熟不是指年紀，是他要懂得包容、體諒及尊重我。特別因我這份工作，時間唔穩定，又有很多特殊情況，若另一半不懂體諒包容，就好易出事。」經歷坦蕩蕩公開戀情最終分手，馮盈盈坦言將來若再遇上一段新關係，將不會主動公開。

馮盈盈拼色Hermès Kelly據指只可VIP才能訂製。（IG：@crystalfyy）