中年好聲音2｜安雅希爆已做媽咪曬10歲女兒靚樣　全班第一感驕傲

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》15強已誕生,當中包括被形容為「大魔王」的安雅希(Maggin),擁有一把靚聲的她表現出眾,獲不少觀眾視她為大熱門。明日(21日)該節目將播出15強「中二生」(中年好聲音2學員)與「中一生」(中年好聲音1學員)合唱爭入14強,安雅希會與支嚳儀唱《如願》。

安雅希與古淖文。

安雅希在節目中慢慢成長蛻變,她由最初的怕醜緊張,到減肥之後重拾自信,加上歌技出眾,吸納了大批粉絲,她的粉絲組織稱為「安樂窩」,代表着安雅希視粉絲如家人。昨日,安雅希竟突然在社交平台跟「安樂窩」的粉絲分享她與女兒的合照。

她留言寫道:「徵求多次意見,呢位靚女閨密終於肯喺半年左右時間之後再次出現喺我社交媒體。今日家長日,攞到成績表,全班排名第一,全級二十,老師好欣賞你,以你為傲。媽咪希望你繼續努力,為你感到驕傲。佢同學們問:『你媽咪喺咪姓安?』答:『係』。問:『你媽咪係咪叫安雅希?』答:『係』。我,知足了。佢主動話同『安樂窩』aunties uncles sisters n brothers say hiiiiii!佢好怕醜,希望『安樂窩』家人們多多鼓勵佢啦!Love u all. Ps:day,we r all good, love u always. (愛你們,今天我們都很好,永遠愛你們!)」原來現年36歲的她已有一名10歲的女兒,今次她公開自己的媽媽身份以及囡囡的近照,令不少網友都大感意外。相中她的女兒戴上口罩,樣子看來相當清秀。

安雅希已擁有一班粉絲。