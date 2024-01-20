中年好聲音2｜安雅希爆已做媽咪曬10歲女兒靚樣　全班第一感驕傲

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》15強已誕生，當中包括被形容為「大魔王」的安雅希（Maggin），擁有一把靚聲的她表現出眾，獲不少觀眾視她為大熱門。明日（21日）該節目將播出15強「中二生」（中年好聲音2學員）與「中一生」（中年好聲音1學員）合唱爭入14強，安雅希會與支嚳儀唱《如願》。

安雅希與古淖文。

安雅希在節目中慢慢成長蛻變，她由最初的怕醜緊張，到減肥之後重拾自信，加上歌技出眾，吸納了大批粉絲，她的粉絲組織稱為「安樂窩」，代表着安雅希視粉絲如家人。昨日，安雅希竟突然在社交平台跟「安樂窩」的粉絲分享她與女兒的合照。

她留言寫道：「徵求多次意見，呢位靚女閨密終於肯喺半年左右時間之後再次出現喺我社交媒體。今日家長日，攞到成績表，全班排名第一，全級二十，老師好欣賞你，以你為傲。媽咪希望你繼續努力，為你感到驕傲。佢同學們問：『你媽咪喺咪姓安？』答：『係』。問：『你媽咪係咪叫安雅希？』答：『係』。我，知足了。佢主動話同『安樂窩』aunties uncles sisters n brothers say hiiiiii！佢好怕醜，希望『安樂窩』家人們多多鼓勵佢啦！Love u all. Ps:day，we r all good, love u always. （愛你們，今天我們都很好，永遠愛你們！）」原來現年36歲的她已有一名10歲的女兒，今次她公開自己的媽媽身份以及囡囡的近照，令不少網友都大感意外。相中她的女兒戴上口罩，樣子看來相當清秀。

安雅希已擁有一班粉絲。