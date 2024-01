容祖兒演唱會登戲院十場秒售罄　連跑八場謝票宣布加場消息

容祖兒昨日為自己歌唱事業,再創新紀錄!第一次把自己的演唱會《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》放上大銀幕,一開售即爆十場,上映首日她謝票時開心宣布下星期會加開場次,好讓未能買到飛的朋友可以買飛入場感受,香港以外亦會在澳門上映!



為答謝觀眾熱烈支持,祖兒昨日與導演彭秀慧由下午四點開始馬拉松式九龍、香港兩地謝票至晚上十一點,一共跑了八場,令觀眾非常開心,而每場的觀眾亦勁興奮及投入,很多歌迷都跟祖兒召喚,同祖兒一齊穿上「閃閃令Dress Code」,戲院之中不時出現全場燈海及大合唱,嫌如再開大形演唱會一樣,令祖兒也十分感動。現場所見,每場觀眾都睇得十分開心,又喊又笑又大叫,事後分享感受,有觀眾流著淚表示,多謝祖兒的歌讓他們可以於疫景的日子,給予鼓勵奮勇向前,大多數都讚不絕口,表示希望加場可以再睇幾次,亦有觀眾是從南非,英國,加拿大等地特意趕回來看這次電影版。

另外亦有觀眾分享,其實已經 演藝學院看過這次演唱會,每次也感動到喊,但今日係戲院喊得比演藝更厲害。祖兒聽到後亦十分驚訝,反問他: 「點解呀?」男觀眾答,「因為你的歌可以把人從谷底撈番上來,多謝你」馬上亦全場歡呼及掌聲。而不少觀眾都指影片之中,祖兒分享她與同學肥媽的友誼,讓他們十分感動,無論看幾多次也感動落淚。

其中一位男觀眾分享: 「紅館 pretty crazy 係 360 同你唱過歌,疫情一段日子大家都好 down ,多謝「the show must go on」 upload演唱會影片上 youtube,我日日係到睇番同聽你的歌,後來你首《東京人壽》亦都係同樣係疫情期間出現,比到一個好大力量我捱落去,好多謝你。」