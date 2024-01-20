容祖兒演唱會登戲院十場秒售罄　連跑八場謝票宣布加場消息

容祖兒昨日為自己歌唱事業，再創新紀錄！第一次把自己的演唱會《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》放上大銀幕，一開售即爆十場，上映首日她謝票時開心宣布下星期會加開場次，好讓未能買到飛的朋友可以買飛入場感受，香港以外亦會在澳門上映！



容祖兒演唱會《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》放上大銀幕，一開售即爆十場，開心宣布下星期會加開場次。

為答謝觀眾熱烈支持，祖兒昨日與導演彭秀慧由下午四點開始馬拉松式九龍、香港兩地謝票至晚上十一點，一共跑了八場，令觀眾非常開心，而每場的觀眾亦勁興奮及投入，很多歌迷都跟祖兒召喚，同祖兒一齊穿上「閃閃令Dress Code」，戲院之中不時出現全場燈海及大合唱，嫌如再開大形演唱會一樣，令祖兒也十分感動。現場所見，每場觀眾都睇得十分開心，又喊又笑又大叫，事後分享感受，有觀眾流著淚表示，多謝祖兒的歌讓他們可以於疫景的日子，給予鼓勵奮勇向前，大多數都讚不絕口，表示希望加場可以再睇幾次，亦有觀眾是從南非，英國，加拿大等地特意趕回來看這次電影版。

容祖兒與導演彭秀慧連跑8場謝票

另外亦有觀眾分享，其實已經 演藝學院看過這次演唱會，每次也感動到喊，但今日係戲院喊得比演藝更厲害。祖兒聽到後亦十分驚訝，反問他: 「點解呀？」男觀眾答，「因為你的歌可以把人從谷底撈番上來，多謝你」馬上亦全場歡呼及掌聲。而不少觀眾都指影片之中，祖兒分享她與同學肥媽的友誼，讓他們十分感動，無論看幾多次也感動落淚。

其中一位男觀眾分享: 「紅館 pretty crazy 係 360 同你唱過歌，疫情一段日子大家都好 down ，多謝「the show must go on」 upload演唱會影片上 youtube，我日日係到睇番同聽你的歌，後來你首《東京人壽》亦都係同樣係疫情期間出現，比到一個好大力量我捱落去，好多謝你。」

而觀眾當中，令祖兒覺得最難忘是一位女生，因為電影版裡面，當她講到感情路上部份時，大銀幕上也出現這位女生聲音，大叫「人哋幫你解㗎個胸圍！」料不到昨晚於謝票時，竟然遇上這位女歌迷，祖兒及彭秀慧都開心大叫，「嘩！走遍大江南北，我哋終於搵到你！哈哈。」而女歌迷亦馬上叫返同一句反應對白出來，讓全場大笑，繼而分享看電影感受時，又激動落淚，讓全場氣氛又歡樂又感人。昨晚祖兒媽媽，弟弟一家也有來支持，祖媽更發表心聲，指睇大銀幕睇得非常開心及安心，因為睇現場，每晚她也會擔心個女，身體如何？會不會舞台上有什麼差錯，但睇電影版，就不用擔心這些，所以好舒服，而弟弟現場也高舉女兒向祖兒姑姐打招呼，就像獅子王電影一樣，很是可愛。

容祖兒謂自己座上看回自己，感覺很夢幻及興奮

對於把演唱會搬上大銀幕，祖兒謂自己座上看回自己，感覺很夢幻及興奮，「IMAX的銀幕很大，第一次見到一個超巨形自己，被放大一百倍，真係要多謝我媽咪，因為我見唔到自己毛孔，哈哈。雖然我睇剪片好多次，之前又自己人場睇過，但係今日再睇，發現咁大個銀幕，真係咩都無所遁形，好多細節係今日先睇到，例如自己流晒汗，件衫背脊濕晒....睇到自己每一首歌都好用心去唱，去演釋，沒有辜負34場的觀眾，真係自己都想讚下自己。見到觀眾咁鍾意今次演出，睇得咁開心，又好感動好開心。(有觀眾話等你憑呢部戲角遂金像影后)哈哈....呢方面我邊敢強求，我呢個票房毒藥可以令到戲院Full House ，已經可以寫係我人生記事薄上面，有一個非常好嘅回憶啦，如果可以有提名咁我都開心，可以試下行金像獎個紅地氈係咩滋味嘛，哈哈。」