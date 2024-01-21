肥媽李鼎打大佬｜肥媽自爆新年開騷要戴兩個Bra 原因竟然係咁...
由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，本周一至三晚 10 點半翡翠台播出最後三集。本周兩位大前輩除了繼續捉住游游痛腳玩針鋒相對大放笑彈，還繼續大派花生。
明晚（22 日）及後晚（23 日）一集主題分別是「退而不憂全攻略」及「一團和氣闖年關」。肥媽、鼎爺與游嘉欣在談及理想退休年齡時出現頗大分歧，面對永不言休的肥媽與鼎爺，游嘉欣竟笑言想 40 歲左右退休，嚇到肥媽眼都凸：「咁咪即係唔使做？妳諗住吊金龜算喇？」
之後肥媽追問游嘉欣覺得一個月多少「使費」才足夠，游嘉欣講出大約數字後，肥媽更為愕然並大讚游游「娶得過」！之後肥媽再追問游嘉欣：「妳認為幾多錢先夠退休？」游嘉欣天真地說：「假使我 40 歲開始唔做嘢，假設自己活到 80 歲，咁我仲有 40 年人，我估要 400 萬？」兩位前輩聞言即大呼：「冇可能」，豈料游嘉欣反而更為愕然：「400 萬都唔夠？」肥媽即一句 KO 對方是「食爺飯，著乸衣」（意指靠屋企人），游嘉欣聞言一臉慚愧謂：「都係嘅，同屋企人一齊住使費比較低！」
隨後，被取笑錢銀觀念欠奉的游嘉欣，向兩位前輩請教儲錢大計，肥媽和鼎爺即大方分享老一輩的「慳錢經」，肥媽說：「以前阿媽教我哋，一出糧就要買金戒指，幾薄都好。咁到年尾就有 12 隻，夾埋就可以換隻大啲嘅（戒指）。」鼎爺則認為最緊要識忍手：「例如我鍾意嗰樣嘢，我依家唔夠錢，我就下決心捱多兩組（戲），儲多啲（錢）就買到架喇。」肥媽聽畢即大爆自己當年辛苦儲錢買完一樣「恨咗好耐」的心頭好後，反而跌入困局的趣事，說時更忍不住扁晒嘴，場面搞笑。
肥媽與鼎爺還追加分享「襟撈大法」，肥媽說：「要抵得諗咯！人哋叫你做嘢唔好問幾點收工，要做多過自己嘅本份。」鼎爺則以胡楓修哥做例子，著大家無論甚麼年紀，工作最緊要識 Enjoy。
至於後晚一集，肥媽與鼎爺除了大談農曆新年傳統及習俗，肥媽還自爆花生指數極高的新年開騷逗利是秘技，並分享「賭城利是戰衣」必勝法，就是 V 領設計及兩個胸圍，肥媽續指最豐收一次是一場穩袋高達六位數「利是」，肥媽說：「（兩個胸圍）係用嚟攝籌碼，唔係攝利是！佢哋啲籌碼成五千蚊美金一個，若果唔戴兩個胸圍，有機會跌鬼咗。」三人又大爆「藝人利是秘聞」，肥媽爆出因為一個原因，很少人夠膽埋鄭裕玲身逗利是；至於游游則透露有傳聞指家燕姐的利是有神秘力量。