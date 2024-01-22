肥媽揭「賭城利是戰衣」必勝秘技拎兩個胸圍？　最高收穫達六位數

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的《肥媽李鼎打大佬》，最新2集主題分別是「退而不憂全攻略」及「一團和氣闖年關」，肥媽還自爆花生指數極高的新年開騷逗利是秘技，並分享「賭城利是戰衣」。



肥媽開心分享賭城逗利是必勝大法。

當游嘉欣聽完肥媽試過一次過逗到高達六位數嘅利是後，嚇得不輕。

談到理想退休年齡，肥媽鼎爺與游游出現頗大分歧，面對永不言休的肥媽與鼎爺，游游竟笑言想40歲左右退休，嚇到肥媽眼都凸：「咁咪即係唔使做？你諗住吊金龜算喇？」之後肥媽追問游游認為一個月多少「使費」才足夠，游游講出約莫數字後，肥媽更為愕然並大讚游游「娶得過」！之後肥媽再追問游游：「你認為幾多錢先夠退休？」游游天真地說：「假使我40歲開始唔做嘢，假設自己活到80歲，咁我仲有40年人，我估要400萬？」兩老聞言即大呼「冇可能」，豈料游游反而更為愕然：「400萬都唔夠？」當見識到游游「數口」有多不濟後，肥媽即一句KO游游是「食爺飯，著乸衣」（意指靠屋企人），游游聞言一臉慚愧謂：「都係嘅，同屋企人一齊住使費比較低！」

游嘉欣覺得每個月只需N港元已經夠使，到底佢講嗰個數有幾咁唔合理肥媽先會咁愕然？

肥媽初初未回魂都仲大讚游嘉欣咁慳家娶得過。但聽吓聽吓，佢就以一句「食爺飯，著乸衣」KO咗游游。

當游嘉欣發現400萬港元原來使唔到40年嘅時候，佢嘅反應相當愕然，兩老當然係「冇佢咁好氣」啦。

肥媽鼎爺分享「古早慳錢經」+娛圈襟撈大法

因為錢銀觀念欠奉在節目中連番被追擊的游游，本著「好學」精神向兩老請教儲錢大計，肥媽鼎爺即大方分享老一輩的「慳錢經」，肥媽說：「以前阿媽教我哋，一出糧就要買金戒指，幾薄都好。咁到年尾就有12隻，夾埋就可以換隻大啲嘅（戒指）。」鼎爺則認為最緊要識忍手：「例如我鍾意嗰樣嘢，我依家唔夠錢，我就下決心捱多兩組（戲），儲多啲（錢）就買到架喇。」

游游有分享自己嘅派利是經驗。

肥媽就開心分享賭城逗利是必勝大法。

肥媽聽畢即大爆自己當年辛苦儲錢買完一樣「恨咗好耐」的心頭好後，反而跌入困局的趣事，說時更忍不住扁晒嘴，場面搞笑。肥媽與鼎爺還追加分享「襟撈大法」，肥媽說：「要抵得諗咯！人哋叫你做嘢唔好問幾點收工，要做多過自己嘅本份。」鼎爺則以胡楓修哥做例子，著大家無論甚麼年紀，工作最緊要識Enjoy，並揚言做得演員，有一件事絕對不能介意！到底是甚麼事？另想知甚麼「心頭好」令肥媽如此飲恨，及游游到底覺得每個月要有多少錢才「夠使」？

鼎爺就話新年入馬場千祈唔好講「新年快樂」，到底點解？

家燕姐利是有神秘力量 嘟姐派利是冇人敢埋身？

至於後晚一集，肥媽與鼎爺除了大講農曆新年傳統及習俗，肥媽還自爆花生指數極高的新年開騷逗利是秘技，並分享「賭城利是戰衣」必勝法是V領設計及兩個胸圍，肥媽續指最豐收一次是一場穩袋高達六位數「利是」，肥媽說：「（兩個胸圍）係用嚟攝籌碼，唔係攝利是！佢哋啲籌碼成五千蚊美金一個，若果唔戴兩個胸圍，有機會跌鬼咗。」愛吃花生的三人，又大爆「藝人利是秘聞」，肥媽爆出因為一個原因，很少人夠膽埋鄭裕玲身逗利是。