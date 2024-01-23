鍾麗淇陪罕見病大女玩過山車　勁興奮：終生難忘的回憶

鍾麗淇（Margaret）大女Isabella在半歲大時，確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome），曾被醫生診斷活不過2歲。轉眼間被形容為「戰士小公主」的Isabella已13歲，日前一家人到嘉年華遊玩，Margaret更陪大女登上過山車。



鍾麗淇（Margaret）與中意混血老公Nardone Ruggero為照顧患病大女不辭勞苦，為她打造充滿愛的成長環境。（IG：@yogachung）

鍾麗淇（Margaret）帶同兩名女兒到嘉年華會。（IG：@yogachung）

多年來Margaret與中意混血老公Nardone Ruggero為照顧患病大女不辭勞苦，為她打造充滿愛的成長環境，亦會勤於帶兩名女兒外出感受世界。日前Margaret分享與朋友及兩名女兒到嘉年華會遊玩片段，除了玩攤位遊戲，更陪大女Isabella離開地面，登上過山車及小型跳樓機。見到Isabella相當興奮，Margaret攬實囡囡一起尖叫玩得超開心：「These moments are exactly what fuels me physically and mentally.♥️Making memories to last a lifetimeeeee!!!（這些時刻正是我身體和精神上的動力。留下終生難忘的回憶！）」

鍾麗淇（Margaret）帶同兩名女兒到嘉年華會。（IG：@yogachung）

鍾麗淇（Margaret）更陪大女Isabella離開地面，登上過山車。（IG：@yogachung）

鍾麗淇（Margaret）大女Isabella玩得好開心。（IG：@yogachung）