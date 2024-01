鍾麗淇陪罕見病大女玩過山車　勁興奮：終生難忘的回憶

鍾麗淇(Margaret)大女Isabella在半歲大時,確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf Hirschhorn Syndrome),曾被醫生診斷活不過2歲。轉眼間被形容為「戰士小公主」的Isabella已13歲,日前一家人到嘉年華遊玩,Margaret更陪大女登上過山車。



鍾麗淇(Margaret)與中意混血老公Nardone Ruggero為照顧患病大女不辭勞苦,為她打造充滿愛的成長環境。(IG:@yogachung)

鍾麗淇(Margaret)帶同兩名女兒到嘉年華會。(IG:@yogachung)

多年來Margaret與中意混血老公Nardone Ruggero為照顧患病大女不辭勞苦,為她打造充滿愛的成長環境,亦會勤於帶兩名女兒外出感受世界。日前Margaret分享與朋友及兩名女兒到嘉年華會遊玩片段,除了玩攤位遊戲,更陪大女Isabella離開地面,登上過山車及小型跳樓機。見到Isabella相當興奮,Margaret攬實囡囡一起尖叫玩得超開心:「These moments are exactly what fuels me physically and mentally.♥️Making memories to last a lifetimeeeee!!!(這些時刻正是我身體和精神上的動力。留下終生難忘的回憶!)」

鍾麗淇(Margaret)更陪大女Isabella離開地面,登上過山車。(IG:@yogachung)

鍾麗淇(Margaret)大女Isabella玩得好開心。(IG:@yogachung)