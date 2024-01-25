娛樂每日8分鐘｜郭羨妮激罕發火怒轟網台 麥明詩婚照曝光爆婚期？

喪父郭羨妮入行25年少有發火 長文怒轟網台老屈亡父爛賭要求下架

網台Smart Travel近日非常出位，連環數臭完李龍基與未婚妻Chris之後又突然轉軚，引發觀眾退訂閱潮，而昨日（23日）的短片中，更因失實言論「焫㷫」父親剛過身的郭羨妮（Sonija），郭羨妮難忍摯愛的父親被屈沉迷賭海，罕有大動肝火鬧爆該網台主持，表明：「人已不在，我不許任何人污蔑我的父親😡！！」更要求對方將短片下架。

喪父郭羨妮入行25年少有發火 長文怒轟網台老屈亡父爛賭要求下架

麥明詩被洩婚照穿起婚紗 傳3月與盛勁為拉埋天窗

麥明詩去年10月認愛盛勁為後，不時大方分享二人相處點滴，今日有攝影師在自己社交平台的限時動態出post，相中麥名詩穿上清雅短袖婚紗，坐定定扮靚，而攝影師配字為「今日嘅新娘子。」身後的盛勁為穿上西裝，含情脈脈望住麥明詩。不過，這個限動好快已刪除。

麥明詩被洩婚照穿起婚紗 傳3月與盛勁為拉埋天窗

《愛·回家》靚女酒樓知客驚現「硬膠樣」 古佩玲外又添一嫌疑人

富商大劉（劉鑾雄）去年開記者會，自爆是TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》（下稱《愛回家》）觀眾，更提及戲中有女藝人「硬膠樣」，令全城競猜到底誰是大劉口中的「硬膠樣」。近日有網民留意到，劇中飾演有位靚女酒樓知客，由於臉容僵硬往度直迫古佩玲，被網民猜測是否為大劉「硬膠樣」。

《愛·回家》靚女酒樓知客驚現「硬膠樣」 古佩玲外又添一嫌疑人

「多情富豪」曝光宇宙級豪宅私人泳池勁大 有埋錦鯉池電費交2萬

最近無綫（TVB）娛樂新聞台請來「多情富豪」趙世曾訪問，更有幸去到他的宇宙級豪宅參觀，根據TVB的描述，趙世曾的寓所「趙苑」曾因接受日本富士電視台參觀拍攝，被形容如「東京巨蛋」一樣巨大，你以為有所誇張？睇完就知！

「多情富豪」曝光宇宙級豪宅私人泳池勁大 有埋錦鯉池電費交2萬

27歲港女年薪500萬 月租3萬5豪宅成屋Hermès冇父幹靠1招狂賺錢

由住公屋躋身上流住豪宅、買嘢唔使睇價錢、歐遊乘搭頭等，是不少人的奮鬥目標，但27歲年薪500萬就不是人人做到。近日一位27歲港女保險KOL 曾寶兒（Boyi）就在Instagram上載片段，大曬自己位於九龍站上蓋、月租3萬5的住宅，更公開自己的成功之道。

27歲港女年薪500萬 月租3萬5豪宅成屋Hermès冇父幹靠1招狂賺錢

容祖兒謝票遇男粉絲表白話鍾意佢個樣 驚訝回應︰眼光好獨特

容祖兒的《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會近日搬上大銀幕，在英皇戲院公映，門票火速售罄，而祖兒更親身去謝票，一日走足8場與歌迷交流。粉絲難得有機會與她近距離接觸，當然好好把握機會訴心聲，而不少人就趁機向容祖兒表白。

容祖兒謝票遇男粉絲表白話鍾意佢個樣 驚訝回應︰眼光好獨特

天后前夫孖嫩妻拍片放閃 滿臉皺紋被指斷崖式衰老似三代同堂

天后王菲前夫李亞鵬2022年年初被爆與小19歲超模女友海哈金喜再婚，同年3月迎來囡囡李夏，兩公婆不時在社交平台大曬幸福家庭生活，不過最近新片便有網民就留言道：「李亞鵬怎麼老得這麼快，斷崖式衰老啊。」事緣現年52歲的李亞鵬臉上皺紋明顯，尤其是魚尾紋及「樹根頸」，與老婆站在一起對比十分大，蒼老不少，令人感覺仿如祖孫三代同堂。

天后前夫孖嫩妻拍片放閃 滿臉皺紋被指斷崖式衰老似三代同堂

狀王之王｜王浩信離巢回復自由身 否認主力內地：點會放棄香港

王浩信早前現身觀塘出席無綫新劇《狀王之王》宣傳活動。早前王浩信宣布離巢無綫，結束17年的賓主關係，正式回復自由身。被問到會否主力內地市場，他接受《香港01》訪問時表示：「兩邊，點會放棄香港，我每次返嚟香港同班兄弟姊妹拍嘢，我係好珍惜，亦都用返我哋嘅粵語去演出，對我哋嚟講係舒服，當然演員有唔同嘅語言選擇係會更好。」

狀王之王｜王浩信離巢回復自由身 否認主力內地：點會放棄香港

前空姐大爆空中秘聞 遇高學歷女藝人除襪將腳放入前座口袋極嘔心

《飛常日誌》有前空中服務員史穎喬、蘇可欣及魏柏豪，他們最近在公司社交平台大爆行外人不知道的空中秘聞，蘇可欣在片中透露，入行前擔任空姐時曾遇過某女藝人的嘔心行為。她表示該女藝人擁有高學歷，當時與另一半同行乘坐經濟艙。由於經濟艙座位前後並不寬闊，前座背後亦有口袋讓乘坐安放物品，蘇可欣竟然看到女藝人脫了襪子，將腳放進口袋裡睡覺。

前空姐大爆空中秘聞 遇高學歷女藝人除襪將腳放入前座口袋極嘔心