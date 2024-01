現年49歲的吳彥祖(Daniel)在美國出生和成長,年輕時憑着靚仔外形及實力逐步成為香港電影界的一線男星,不過近年將事業重心轉往荷里活發展的他,頻頻被指發線後移現老態。日前2021年港姐季軍邵初在社交平台曬出一張與吳彥祖的合照,並寫道:「He is the definition of perfection!(他就是完美的定義)能見到吳彥祖先生太幸福了,從小的偶像,人非常好非常友善,是我們演員的榜樣。」

吳彥祖年輕時非常靚仔。(影片截圖)

近年頻頻被指發線後移現老態。(IG截圖)

近年將事業重心轉往荷里活發展。(IG@thatdanielwu)

相中所見,身穿衛衣、戴着Cap帽的吳彥祖,雙手插褲袋,對着鏡頭展露笑容,雖然面部有少少皺紋,但皮膚狀態不錯,整個人看起來非常Sharp醒又有型有款,相當有魅力,不少網民都留言表示非常羡慕邵初,又大讚吳彥祖回春不少,帥氣不減當年!

有型有款!(IG@kristyshaw.c)

去年返港上節目《爆谷一周》。(影片截圖)

PUBG主題短片《Rondo》由吳彥祖主演,從預告劇情來看是飾演正派隊長角色。(《Rondo》預告截圖)