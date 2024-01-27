富二代九頭身港姐亞軍Café打卡　一個行為險被罰款：冤枉！

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展，並積極經營抖音、小紅書等平台，不時在網上開直播及唱歌，又經常大曬靚相，深受粉絲喜愛。轉型做KOL的王卓淇，經常四出旅行歎世界，又會到Café打卡，同大家介紹好玩好食的熱點，日前她拍片分享了一段親身經歷，更自爆差點被罰款：「沒收費去探店，一個行為差點被店家收400元。」

轉型做KOL。（IG@erin__kay）

不時到Café打卡。（IG@erin__kay）

王卓淇自爆去Café打卡差點被罰款。（影片截圖）

片中王卓淇透露自己上個月到廣州一間Café打卡，並影了不少靚相，之後她就到洗手間換裙，打算到另一間餐廳繼續影相，但換完衫出來卻被店員攔截：「佢話『小姐，你換咗衫，我要定義你為商拍，咁呢就要Check你嘅相機，由你入門口第一分鐘開始，每個鐘我哋係Charge兩百蚊嘅，兩個鐘應該係要四百蚊左右。』我就話我換咗衫但我一張相都冇影喎，同埋我真係唔係商拍，我就係同姊妹嚟打下卡咋喎。」經過王卓淇一番解釋後，店員最後決定作罷，但王卓淇就提醒大家：「各位姊妹就小心喇，唔好隨便喺咖啡店換衫，因為搞到誤會就唔好啦。」

換完衫出來卻被店員攔截。（影片截圖）

被定義為商拍。（影片截圖）

兩個鐘收費400蚊。（影片截圖）

提醒大家。（影片截圖）

+ 10

對此，不少網民就表示不理解王卓淇換衫的行為，認為店員的做法只是合理懷疑，並無不妥，但王卓淇就一一回覆，再三澄清自己當日只是純粹打卡，並不是商拍：「商拍是商業行為：如淘寶模特，廣告拍攝。我是純分享！0元收入！冤枉！（但下次不會換衣服了，以免誤會！）也許做自媒體的探店女孩會懂，我們一個地方穿一個造型，然後分開幾天post～我當天換衣服也是為了跟朋友去下一個地方拍照（一個地方不會發兩次探店啦！）說出來也是提醒自己和愛探店的女孩不要隨便在咖啡店換衣服謝謝大家💕」

素有「TVB富貴小花」之稱。（IG@erin__kay）

素有「TVB富貴小花」之稱的王卓淇，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億，早年曾有報道指她的家人在海外有不少物業，而她自己亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，她亦不時大曬名牌，生活無憂。

不時大曬名牌。（IG@erin__kay）

住複式豪宅。（IG@erin__kay）