娛樂每日8分鐘｜古巨基舅仔欠債幾百萬　前TVB女星靠醜化自己帶貨

TVB視帝被內地網民瘋狂擁戴 大讚有型靚仔有演技不受緋聞影響

最近王浩信開始為《狀王之王》宣傳，在抖音平台發放了不少拍攝花絮，不少網民都留言大讚：「王浩信是真的帥，帥就算了，他還高」、「只要有王浩信d戲都會睇！」、「王浩信演技很棒」等等，顯然沒有被與蔡思貝的緋聞所影響，要知道很多內地網民因這件緋聞而討厭蔡思貝，揚言要罷睇有關劇集，更甚是踩上《飛常日誌》的拍檔馬國明那裡留言，王浩信能置身事外，明顯有獨特的個人魅力。

TVB視帝被內地網民瘋狂擁戴 大讚有型靚仔有演技不受緋聞影響

古巨基舅仔欠債幾百萬 外父舖頭門外貼脫離父子關係聲明

古巨基與太太Lorraine（陳英雪）愛情長跑多年，兩人在2014年結婚，2019年底迎來囝囝Kuson出世，一家三口幸福美滿。不過近日突然傳出古太胞弟陳裕欣捲入欠債風波，據知家人曾幫他還了300萬債務，但仍未能平息事件，而Lorraine爸爸今日（27日）更發布聲明，與兒子陳裕欣脫離父子關係。

古巨基舅仔欠債幾百萬 外父舖頭門外貼脫離父子關係聲明

75歲秦煌定居深圳有細30年情人照顧 唔覺意爆好友李龍基絕密情史

現年75歲的秦煌去年8月正式離巢，結束與TVB 44年的賓主關係。隨着年紀增長，秦煌的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，需要輪椅代步，身體情況令人擔心。育有三子一女的秦煌多年來跟家人關係疏離，更向傳媒自爆21年前已經搬往深圳居住，由相差30年的「情人知己」照顧，更在訪問中「爆響口」，透露好友李龍基的絕密情史。

75歲秦煌定居深圳有細30年情人照顧 唔覺意爆好友李龍基絕密情史

43歲前TVB女星刻意醜化自己帶貨吸金 滑雪場真實容貌曝光少女感

43歲的女星葉璇，近年長駐內地發展，而且入鄉隨俗，不時拍片分享生活點滴，當然最吸金是當上網紅直播帶貨。不過葉璇做直播期間，卻完全放下了偶像包袱，上圍下垂，肚腩有三疊肉，跟昔日的美貌判若兩人。但近日葉璇拍片介紹滑雪場，整個人回復最佳狀態，身材呈現葫蘆形，皮膚白滑，原來之前的醜態全是市場策略。

43歲前TVB女星刻意醜化自己帶貨吸金 滑雪場真實容貌曝光少女感

著名堪輿學家麥玲玲師傅龍年經濟預測：屬火行業睇高一線

香港著名堪輿學家麥玲玲師傅今日（25/1）現身電視城出席無綫賀年節目《2024風生水起》宣傳活動。提起龍年經濟預測，麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時表示：「睇今年立春八字係古怪啲，要有啲好冷門又奇怪嘅嘢先至能夠突圍而出，變咗熱門行業又有咁著數，同埋啱啱轉咗大運，加上龍本身係會上高山，又落海潛水，變咗無論投資市場或資本市場都會起落特別大。」

著名堪輿學家麥玲玲師傅龍年經濟預測：屬火行業睇高一線

何超蓮挑戰性感極限中門大開至達肚臍 竟被薛凱琪咁樣搶鏡？

去年4月榮升人妻的賭王三房千金何超蓮，婚後並未停下腳步，反而工作量似乎愈來愈多不時周圍飛。超蓮分享近日拍攝的一輯美照，中門大開挑戰性感新極限女人味十足﹗

何超蓮挑戰性感極限中門大開至達肚臍 竟被薛凱琪咁樣搶鏡？

2024風生水起｜李丞責師傅預測龍年股市走勢：投資屬火行業要謹慎

香港著名堪輿學家李丞責師傅今日（25/1）現身電視城出席無綫賀年節目《2024風生水起》宣傳活動。講起龍年，香港經濟款向，李丞責師傅接受《香港01》訪問時表示：「今年流年缺水，力量唔係好夠，變咗要等水流旺嘅月份就有幫助。新曆嘅2月4日至3月3日之間就五黃轉局，變咗投資股票市場，就會有下壓嘅壓力，接住農曆3月至5月都未如理想。到新曆6月開始連續4個月都有好表現，直至到新曆11月情況又五黃入中，又會有波動，大家就要留意。」

2024風生水起｜李丞責師傅預測龍年股市走勢：投資屬火行業要謹慎

54歲前TVB人氣小生同靚女合照極紳士 佘詩曼舊愛傳因花弗斬4年情

現年54歲的陳浩民，相隔17年近日再接拍無綫（TVB）電視劇《狀王之王》，雖然陳浩民已有家室，但仍不時外出放鬆與友人聚會。近日有靚女內地網友曬出與陳浩民合照，透露最近同陳浩民、內地紅星王嘉爾聚餐。從相中可見，餐桌上擺有酒杯，王嘉爾同陳浩民坐埋一邊，而陳浩民似乎正在伸手取酒杯。另一張相中，陳浩民與該靚女網民合照，雖然該女網友打扮性感，但陳浩民仍坐懷不亂，左手伸入袋，右手舉耶微笑合照，相當紳士。

54歲前TVB人氣小生同靚女合照極紳士 佘詩曼舊愛傳因花弗斬4年情

郭柏妍出po幫洪嘉豪新歌宣傳 慘被網民追擊留陰影：唔敢講太多

郭柏妍（Rosita）今日（26/1）現身將軍澳電視城出席《慈善星輝仁濟夜》項目排練。提到早前日日在IG story為歌手洪嘉豪宣傳新歌，引起網民關注，有網民質疑二人正在拍拖。Rosita接受《香港01》訪問時否認拍拖：「我而家單身，同工作拍拖。而我本身係唔認識佢，只係鍾意聽佢啲歌，同埋我明白到做唱作人一啲都唔容易，過程係好辛苦，又會怕啲歌冇人聽，變咗我先幫佢喺限時動態度幫佢宣傳吓。但事後好似搞到佢，要佢為我哋之間嘅關係澄清，我覺得真係唔好意思。」

郭柏妍出po幫洪嘉豪新歌宣傳 慘被網民追擊留陰影：唔敢講太多