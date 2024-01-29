娛樂每日8分鐘｜李龍基親自回應Chris的過去　60歲男歌手肥腫難分

余文樂再傳婚變現身上海被野生捕獲 樣貌憔悴殘爆靚仔樣嚴重崩壞

余文樂近日又再傳出與老婆王棠云婚變的消息。據指，樂仔與王棠云近排出席友人聚會，兩公婆影大合照時竟各分開企，不似以往糖黐豆般恩愛，加上在樂仔重新整理後的社交平台中，至今仍未見到王棠云的身影，種種跡象令不少身邊都聞到「味」，婚姻狀態再次引起關注。

余文樂再傳婚變現身上海被野生捕獲 樣貌憔悴殘爆靚仔樣嚴重崩壞

李龍基親自回應王青霞複雜過去 發表愛的宣言：佢話以後會乖乖哋

李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日捲入負面風波，繼被指學歷造假、畫作為淘寶貨、借錢不還後，再被爆與被指18年已跟美軍結婚，李龍基否認被Chris戴綠帽，事件令全城關注！而李龍基前日（27日）就現身胡楓（修哥）的小紅書，接受修哥訪問，親自回應如何看待未婚妻Chris的既複雜又混亂的過去。

李龍基親自回應王青霞複雜過去 發表愛的宣言：佢話以後會乖乖哋

38歲屯門娜娜新婚1年曬夫妻合照 靚仔老公樣子憔悴超深黑眼圈

38歲的「屯門娜娜」董幸兒，去年1月跟男友迪康拉埋天窗，二人愛得高調，婚後甚為恩愛。一直有著演藝夢的娜娜，不但在屯門公園、尖沙咀海傍唱歌，又參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》進入100強階段，獲得Happy伯等一班忠粉支持，她不時在IG分享近況，近日她跟老公慶祝生日，二人甜蜜合照，但網民發現娜娜老公樣子憔悴，有著巨大黑眼圈，滿臉倦容，網民笑指新婚一年已經如此模樣，要小心身體呀。

38歲屯門娜娜新婚1年曬夫妻合照 靚仔老公樣子憔悴超深黑眼圈

60歲男歌手肥腫難分驚變王晶老竇 與Do姐分手後娶半億富婆極幸福

呂方近年卻身形發脹，婚後愈來愈見幸福肥，近日他拍片唱《每段路》，不但下巴消失，頸部還驚現三層肉！網民在片段下笑言，指「歲月不饒人現在成呂圓老師」、「呂方你的脖子忘家里了」。另有網民指，呂方激似導演王晶老竇王天林，「呂方老了感覺特像王晶他老爸！」、「呂方年齡越長越像王晶老爸王天林」。

60歲男歌手肥腫難分驚變王晶老竇 與Do姐分手後娶半億富婆極幸福

已婚華姐冠軍近照曝光減肥成功激靚女 屢傳婚變無礙心情容光煥發

日前苟芸慧分享與友人聚會照片，相中的她又再變瘦。苟芸慧與大班好友相約食西餐，大班靚女中，當然以苟芸慧的標緻臉蛋脫穎而出。苟芸慧笑容燦爛，看來相當享受當日聚會，她開心發文指：「Thank you guys for 溫馨有愛嘅晚餐～ 希望大家永遠都 sweet sweet 」。

已婚華姐冠軍近照曝光減肥成功激靚女 屢傳婚變無礙心情容光煥發

李若彤生圖流出 面部置離奇凸起惹整容疑雲 原來係身患怪病？

57歲李若彤日前現身廣東汕頭，獲劉嘉玲拍攝全新節目《嘉人自友約》，有不少網民捕捉到兩人拍攝的花絮，更大讚兩人都保養得宜，魅力不減。不過一條網民近距離拍攝的影片中，李若彤耳旁突起花生型的疙瘩，而引起網民討論，更一度被質疑是醫美「後遺症」！

李若彤生圖流出 面部置離奇凸起惹整容疑雲 原來係身患怪病？

53歲一代女神近況曝光驚現形象崩壞 油頭頹Look現身演唱會極尷尬

鍾麗緹近日現身王嘉爾寧波演唱會，驚現崩壞頹樣。一向與女兒都是王嘉爾粉絲的鍾麗緹，近日兩母女又再一齊追星。鍾麗緹雖然戴上黑色口罩，但依然一眼被觀眾認出，現場觀眾見到鍾麗緹後，瘋狂大嗌鍾麗緹名字，可見鍾麗緹人氣不減。然而鍾麗緹卻似乎匆匆出門，沒有戴帽，以油頭示人，遠睇已見到她頭髮結塊，不如以往順滑。

53歲一代女神近況曝光驚現形象崩壞 油頭頹Look現身演唱會極尷尬

盧海鵬出席夏蕙姨飯局 中氣十足狂爆金句：梗係啦唔通嚟作死咩？

夏蕙姨昨晚（28/01）設宴「夏蕙慈善基金」近100席為保良局籌款，其中潘志文、盧海鵬、周啟生 、劉錫賢等演藝人都有到場。今年82歲的盧海鵬（鵬哥）雖然全程都坐在位置自得其樂，但看上去依然神采飛揚，接受傳媒訪問時亦中氣十足，狂爆金句！

盧海鵬出席夏蕙姨飯局 中氣十足狂爆金句：梗係啦唔通嚟作死咩？

麥長青到佛山走鬼檔拍片「萬歲」勁豪氣 竟然還有張家輝做嘉賓？

麥長青（麥包）近年定居廣州，還當上「吃播」，透過小紅書帶大家在大灣區四處尋找美食，由於識得「搵食」，就連娘家無綫節目《大灣區美味玩攻略》都要找他帶路，可謂食出一個新高度。

麥長青到佛山走鬼檔拍片「萬歲」勁豪氣 竟然還有張家輝做嘉賓？