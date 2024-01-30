楊洛婷呻好姐姐難求搵外傭煩足8個月　竟曾在梳化留下疑似大便

香港不少雙職家庭，都要靠聘請外傭幫忙照顧小朋友。03年香港小姐亞軍楊洛婷（Rabee'a ）是金牌活動司儀工作不斷，與Dear Jane主唱Tim黃天翱婚後誕下一子一女，兩夫婦都忙於工作，但近日她發文呻好外傭姐姐難求，更分享不少奇葩見聞。



楊洛婷（Rabee'a ）與Dear Jane主唱Tim黃天翱婚後誕下一子一女。（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷（Rabee'a ）與Dear Jane主唱Tim黃天翱不時曬天倫樂照片。（IG：@rabeeayeung）

兩星期前，Rabee'a 在IG貼出英文長文訴苦，原來2夫婦為聘請外傭已煩足8個月，感到非常沮喪又迷茫，每位會見的外傭都令她感到「驚」多於「喜」：「第一個侯選人原來是妓女，第二個滿口謊言，第二個因為與男友在公開場合親熱被捕而無法取得簽證。」而最新的外傭英語溝通有障礙，更曾在淺粉紅色梳化上留下一堆疑似兒子的大便，大量不可退還的代理費卻毫無幫助。

楊洛婷（Rabee'a ）為請鯡傭頭痛已久。（IG：@rabeeayeung）

星期日她親身到中環與外傭面試，再次遇上奇人奇事，中介本安排了4位有意為她們家庭工作的外傭，面見後卻令她相當無語：「第一位50歲，佢話無可能照顧到兩歲小朋友，第二位無了（照顧）小朋友經驗，第三位唔想同另一個工人姐姐分工，亦唔想照顧小朋友，我惟有繼續等運到。」見完中介安排的外傭她再見了近十位，其後在IG STORY直言好驚，因為其中一位面試者的TikTok中，驚見全身紋身兼跳鋼管舞，令她不禁呻：「Why is it so hard to find a goood agent or helper？」

楊洛婷（Rabee'a ）平日忙於工作，未有得力姐姐幫手相當頭痛。（IG：@rabeeayeung）