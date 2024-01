楊洛婷呻好姐姐難求搵外傭煩足8個月　竟曾在梳化留下疑似大便

香港不少雙職家庭,都要靠聘請外傭幫忙照顧小朋友。03年香港小姐亞軍楊洛婷(Rabee'a )是金牌活動司儀工作不斷,與Dear Jane主唱Tim黃天翱婚後誕下一子一女,兩夫婦都忙於工作,但近日她發文呻好外傭姐姐難求,更分享不少奇葩見聞。



楊洛婷(Rabee'a )與Dear Jane主唱Tim黃天翱婚後誕下一子一女。(IG:@rabeeayeung)

楊洛婷(Rabee'a )與Dear Jane主唱Tim黃天翱不時曬天倫樂照片。(IG:@rabeeayeung)

兩星期前,Rabee'a 在IG貼出英文長文訴苦,原來2夫婦為聘請外傭已煩足8個月,感到非常沮喪又迷茫,每位會見的外傭都令她感到「驚」多於「喜」:「第一個侯選人原來是妓女,第二個滿口謊言,第二個因為與男友在公開場合親熱被捕而無法取得簽證。」而最新的外傭英語溝通有障礙,更曾在淺粉紅色梳化上留下一堆疑似兒子的大便,大量不可退還的代理費卻毫無幫助。

楊洛婷(Rabee'a )為請鯡傭頭痛已久。(IG:@rabeeayeung)

星期日她親身到中環與外傭面試,再次遇上奇人奇事,中介本安排了4位有意為她們家庭工作的外傭,面見後卻令她相當無語:「第一位50歲,佢話無可能照顧到兩歲小朋友,第二位無了(照顧)小朋友經驗,第三位唔想同另一個工人姐姐分工,亦唔想照顧小朋友,我惟有繼續等運到。」見完中介安排的外傭她再見了近十位,其後在IG STORY直言好驚,因為其中一位面試者的TikTok中,驚見全身紋身兼跳鋼管舞,令她不禁呻:「Why is it so hard to find a goood agent or helper?」

楊洛婷(Rabee'a )平日忙於工作,未有得力姐姐幫手相當頭痛。(IG:@rabeeayeung)