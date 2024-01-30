娛樂每日8分鐘｜彭皓鋒借6位數醫病　劉雅麗1,400呎豪宅曝光

百億千金老公上環拍劇被捕獲 主動打招呼獲讚：真人又瘦又高又帥

蕭正楠（Edwin）早前與老婆黃翠如一起出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》，兩人孖住行紅地氈，十分登對，羡煞旁人。近日蕭正楠忙着拍攝新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，日前劇組在上環街頭取景拍攝，有網民偶遇他們，並在社交平台曬出照片，寫道：「飯後散步偶遇TVB在上環拍戲，一眼看到了蕭正楠，真人又瘦又高又帥，還主動和我們打招呼了~」

百億千金老公上環拍劇被捕獲 主動打招呼獲讚：真人又瘦又高又帥

53歲彭皓鋒患直腸癌體重急跌44磅 為保命耗盡積蓄借6位數醫病

有TVB御用惡人之稱、彭家麗胞弟，現年53歲的彭皓鋒，去年7月發現直腸內有一個約5厘米的腫瘤，證實患上直腸癌第2至3期，原定11月做手術，但由於很大機會要切除肛門，並終身背著造口袋，而仍在考慮。彭皓鋒接受媒體訪問時，透露自己工作量不多，為醫病已耗盡積蓄，更要向胞姐及女家親人借6位數應急，短期內再要籌30萬手術費，但仍堅持要正能量面對。

53歲彭皓鋒患直腸癌體重急跌44磅 為保命耗盡積蓄借6位數醫病

港台Niki同愛犬行山 瑜伽小背心曬健美身材令網民大飽眼福

Niki（郭雅琪）坐擁5.4萬IG粉絲，拜港台健康做瑜伽運動節目所賜，令她一舉走紅而被網民所認識。日前Niki在IG分享日常生活照，最新一個帖文中，她穿上了瑜伽服與兩隻愛犬一同行山做運動，還拍了不少靚相。雖然說已是冬天，不過Niki還穿得十分清涼，只穿了一件瑜伽小背心加上外套，令網民都大飽眼福。

港台Niki同愛犬行山 瑜伽小背心曬健美身材令網民大飽眼福

劉雅麗1,400呎豪宅曝光擁巨型衣櫃 主人房唯一合照係同呢位歌手!

劉雅麗與歌手母親曉華（本名：包曉華），同住大埔複式村屋，兩層的單位空間感超闊落，總面積約1,400呎。日前劉雅麗就應好友邀請，直擊其豪宅全貌，屋內有多個巨型衣櫃、三個廁所等等，但拍片的好友GP甘鵬就笑指劉雅麗房間都幾亂，不過有網民就認為這樣才接地氣，不會像示範單位，反而感覺真實舒服。當被問到這個單位多少錢，劉雅麗亦大方坦白說：「一千萬。」

劉雅麗1,400呎豪宅曝光擁巨型衣櫃 主人房唯一合照係同呢位歌手!

獎門人｜陳懿德玩啜乒乓被電暈連輸3次 仲貢獻埋熒幕初吻畀佢？

無綫的遊戲節目《獎門人》系列一向都是收視之冠，今日（28日）播出春節感謝祭一集，首先有陳懿德「打頭陣」與丁子朗、黃奕斌及余宗遙玩啜乒乓，她3次都啜不到任何一顆乒乓球，因為她已經被他們「電暈」了。錢嘉樂向她說：「我見你笑得最開心係今晚喎！」德德開心的說：「我驚我爸爸見到呢個會鬧我。」

獎門人｜陳懿德玩啜乒乓被電暈連輸3次 仲貢獻埋熒幕初吻畀佢？

羅志祥舊愛周揚青高調來港玩 街拍咬呔狂擺誘人Pose

羅志祥舊愛周揚青最近在IG高調宣布來港睇Twins演唱會，兼狂曬街拍照片。周揚青此行來香港收穫相當豐富，她更一度在IG寫上：「hk特種兵之看了演唱會，吃了Shikon喝了狗毛，還見了十幾年的好朋友。」

羅志祥舊愛周揚青高調來港玩 街拍咬呔狂擺誘人Pose

苑瓊丹升格獲封公主頭銜 笑指要老公下跪請安：根本就係皇族

新春在即，一向顧家的苑瓊丹返港準備過年，更向大家宣佈近日獲頒「公主」名銜，更笑言要老公下跪請安：「大家叫我做『石榴公主』。」

苑瓊丹升格獲封公主頭銜 笑指要老公下跪請安：根本就係皇族

TVB一線花旦爆紅後竟終極擺脫邪花味 突然變正氣：一看就是正宮

現年37歲一線花旦高海寧（高Ling）一出道以嫵媚性感即被定形演「狐狸精」，在《單戀雙城》中戀楊明、《不懂撒嬌的女人》中勾引林文龍、《愛情食物鏈》中演情婦等。近年她憑演技洗甩「狐味」，近日她曬出一段着露肩晚裝，在走廊上扭腰慢走的片段，性感又有氣質，有網民想起高海寧在《三十而已》「趙靜語」角色，並大讚：「梁正賢正宮女友趙靜語真的好有氣質」。

TVB一線花旦爆紅後竟終極擺脫邪花味 突然變正氣：一看就是正宮

31歲鄺潔楹突曬唯美婚照閃鑽戒指勁搶眼 同富二代男友好事近？

「哈比女神」鄺潔楹（Judy）憑甜美外表深受觀眾歡迎，與富二代男友Ricky拍拖多年感情穩定。Judy近日突然上載多張婚照，加上手上閃鑽戒指，莫非好事近準備做人妻？

31歲鄺潔楹突曬唯美婚照閃鑽戒指勁搶眼 同富二代男友好事近？

曹敏寶懶理與梁浩銓緋聞 出post擺全家幅力證幸福有老公撐

《中年好聲音》兩位參賽者曹敏寶與梁浩銓日前突然傳出疑有不倫關係，梁浩銓接受訪問時表示暫時跟大肚老婆分居，不過不牽涉第三者，而曹敏寶亦多次表明兩人只是好朋友，劃下清界線。曹敏寶繼出極有深意的句子回應緋聞後，日前再於社交平台出post，更貼出幾張相，包括全家幅和與老公的合照，力證自己家庭幸福和有老公撐。

曹敏寶懶理與梁浩銓緋聞 出post擺全家幅力證幸福有老公撐

「最索經理人」林寶玉極大尺度自拍沖涼 背面全裸畫面宇宙級震撼

最近林寶玉一條短片震驚網上世界，片中一開頭已經拍住她沖涼的畫面，雖然只是背面，但明顯全裸的她有上半身在鏡頭之內，隱約看到腰下的位置，盡騷其完美的身材線條！落力去拍片，原來之後是介紹護膚品，認真識玩。

「最索經理人」林寶玉極大尺度自拍沖涼 背面全裸畫面宇宙級震撼

呂爵安同小如豬愈大愈似樣 「妹控」又出現：點解可以咁得意

MIRROR成員呂爵安（Edan）上星期（21日）27歲生日，他與過萬人一同慶祝生日，而他的妹妹小如豬日前（28日）才在社交平台發文向哥哥說生日快樂。現年19歲的小如豬與哥哥愈來愈似樣，有「女版呂爵安」的稱號，但她昨日上載小時候與哥哥Edan的合照，才發現小時候的他們並不相似，而是愈大愈似樣。

呂爵安同小如豬愈大愈似樣 「妹控」又出現：點解可以咁得意