預測3位新婚最有機會生龍B女星　呢位隨時再搶先舊愛升LV做父母

2023年是「雙春兼閏月」好年，特別適合婚姻嫁娶的喜事，去年圈中就共有19對新人結婚，有的是跟圈中另一半，有的則是與圈外另一半組織幸福家庭。踏入龍年，這些圈中新婚夫妻隨時造人成功生龍B，為娛樂圈帶來新一批的星二代。在十二生肖中，屬龍尤其受父母歡迎，很多人都希望可以生龍仔龍女，以下就預測3對最有機會迎來龍B的新婚藝人夫妻。

湯洛雯

2023年12月中，49歲的馬國明（馬明）與36歲的湯洛雯（靚湯）在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，而新娘子當晚上出Post，除了分享更多婚禮相之外，更向老公馬明深情表白，兩人甜蜜滿瀉，十分幸福。馬國明於今年2月13日便50歲，年紀不少，相信他也很希望可以盡快做爸爸，與老婆盡快有兩人的愛情結晶，因此好大機會加緊趕工追龍B。

一對新人分享了結婚美照。(ig圖片)

兩人終於圓婚。(ig圖片)

黃心穎

黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭 (黎萬宏) 於2023年10月27日，在元朗一個戶外婚宴場地舉行婚禮，黃心穎曾表示兩人是「患難見真情」，泥鯭亦有在婚禮上公開答謝太太，發表愛的宣言。之前有指黃心穎是有心搶先舊愛馬國明結婚，因此她亦大有機會與老公泥鯭生個龍年BB，可以爬舊愛頭榮升做父母。

黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）今晚（27日）低調舉行婚禮。

吳千語

吳千語於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚。吳千語曾在兩人情侶檔一起出演的内地戀愛真人騷《愛的修學旅行》中透露30歲最重要的計劃就是結婚，而施伯雄則自爆與吳千語早在香港簽紙。兩人去年12月低調舉辦了婚禮，步入人生另一階段。 吳千語正式嫁入豪門成為闊太，展開她的少奶奶生活，而大家族最重視就是開枝散葉，需要有人繼後香燈，繼承家業，吳千語當然是愈快生到BB愈好，所以她也很有可能為施家生個龍B。