形象專業的新聞主播,近年相當受觀眾注目,前TVB財經主播孫雪祺(Gigi)曾自爆因出鏡時身材「凸」出而被高層照肺,去年8月離巢TVB後,不時更新社交網人氣高企,近日更激罕分享水手裝美照﹗



財經主播孫雪祺去年8月離開TVB。(IG@gigi.sun928)

孫雪祺被封翻版陳瀅。(IG@gigi.sun928)

孫雪祺離巢後大解放。(IG@gigi.sun928)

孫雪祺不時曬長腿。(IG@gigi.sun928)

孫雪祺在TVB工作5年,先後做遍國際新聞編輯/主播,天氣主持,再成為財經記者/主播/主持,因出眾外形被封「翻版陳瀅」廣受關注。有別於主播檯端莊打扮,32歲的孫雪祺離巢後大解放,不時分享緊身衫短裙泳衣等福利照。2月2 日凌晨,在IG STORY貼出一張舊照「evenyone tag in. Let’s see you at 21.」照片中孫雪祺束瀏海及肩中短髮,身穿日式水手校服,貼身剪裁令美好身段盡展人前。

網民經常談論孫雪祺的身材。(IG@gigi.sun928)

21歲時的孫雪祺。(IG@gigi.sun928)