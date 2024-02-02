陳柏宇藉新歌講經　談中二病熱血是種態度

收錄於陳柏宇最新專輯《in Rhythm》的全新派台作品〈中二寄生魂〉MV 昨日（1日）熱血上架！被網民譽為「道理王」的陳柏宇（Jason）繼續藉由音樂「講經」，新歌《中二寄生魂》延續《懷舊是一種品味》關於夢想的描述，無論任何年齡也有追逐夢想的可能，帶着「中二」的傻勁，即使活到100歲，其實也可以很中⼆病，依然可以做自己享受的事，繼續去追求不切合現實的夢想。

新歌表達無論任何年齡也有追逐夢想的可能。

節奏感強烈的輕快曲式，正好為樂迷抹去寒意，激活內心的熱情，繼續向夢想邁步。為了配合新作的主題，Jason與團隊特意遠赴台灣拍攝MV，由三位台灣老人擔任男主角，原本各自為生活打拼的他們，聽到《中二寄生魂》後，頓時燃燒追夢的動力，相約騎上機車踏上環島之旅，以最熱愛的方式享受人生。

由三位台灣老人擔任男主角。

看上去，老人騎機車環島遊是個很瘋狂的挑戰，然而MV故事的原型大有來頭，就是於2012年10月、創下3000萬台幣全台灣最佳紀錄片票房紀錄的《不老騎士——歐兜邁環台日記》。現年100歲的郭深森爺爺就是一位不老騎士，更在MV末段穿上年輕風格的衣服，騎着機車，準備展開他的第五次環島之旅。難得邀請到100歲的不老騎士，Jason不忘與郭爺爺互動一番，問對方是次參與MV的感想，郭爺爺說：「開心，每天騎機車遊山玩水一心情很開朗，所以活到100歲，老人家可以騎機車就很開心。」Jason又請教他如何以台語讀出自己的名字及新歌歌名，場面搞笑又溫馨。

好型!

Jason回想當日拍攝MV的過程，他說：「我覺得佢哋好勁，環島遊要好多體力，仲要揸機車，證明佢哋仲好精靈、好有活力，唔係點留意住路面同天氣狀況。」他笑謂自己雖然未必活到100歲，但慶幸從未丟失「中二魂」，Jason說：「唱歌、照顧老婆同兩個女就係我嘅『中二魂』，我好享受而家嘅生活，可以用音樂、用社交平台同歌迷交流，睇住兩個女大，其實已經好好，無咩要後悔或者好『恨』去做。當然，見到班爺爺仲追尋緊自己嘅夢想，呢件事係好熱血嘅，唔好話追夢，至少用緊佢哋享受嘅方式生活，如果100歲都做緊呢件事，咁幾多歲都應該試吓，起碼喺生活入面，搵一個空間去享受自己想做嘅嘢。」

《中二寄生魂》的MV末段，除了有郭爺爺的登場，更為樂迷送上驚喜彩蛋，緊接收錄於《in Rhythm》專輯的作品《樓上裝修》的MV。兩首歌的MV拼湊出完整的「故事」，由〈中二寄生魂〉開首出現的Jason，拿着壞掉的卡式機找老伯伯幫忙修理，到《樓上裝修》裏面的Jason，騎機車回到打工的小店，對面正是其中一位環島遊老伯，此時樓上傳來裝修的嘈音。沒有驚天動地的情節，卻充滿幽默感的日常情景，整個MV以懷舊台風貫穿，流露着滿滿的情懷。

好有味道！

Jason很喜歡整個MV的構思，向來樂於做自己的他，無需刻意建構「故事」，因為生活本身就充滿「故事」。正如《樓上裝修》說的就是從樓上傳來的電鑽聲開始，面對未如理想的狀況，試着輕輕放下，反正就如歌詞所說「最差境況會有天終斷」。