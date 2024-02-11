初二｜瑜伽教練Niki示範消脂「拜日式」　輕鬆八個步驟一學就識

農曆新年與親友相聚少不必會「食多咗」，相信大家過年後都需要瘋狂減肥。瑜伽教練「港台Niki」為《香港01》傳授入門版瑜伽拜日式。拜日式也可作為運動前後的簡單伸展暖身，動作中有前彎、後彎、弓箭步、平板、蛇式、下犬等招式，讓全身都得而伸展。這套動作只需５-10分鐘時候，有時間的話每日做幾次亦有幫助減肥消脂，而且大人小朋友都可以嘗試做。



攝影：陳順禎

場地提供：Studio Meta ＠葵涌

新年食肥咗點算？瑜伽教練Niki教《香港01》做瑜伽「拜日式」。（資料圖片）

步驟一：手掌按地，down-dog姿勢。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟一：手掌按地，down-dog姿勢。

步驟二：手推地，膝頭用力企穩。維持兩個呼吸。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟二：手推地，膝頭用力企穩。維持兩個呼吸。

注意：尾骨指向上，用鼻吸氣呼氣。

注意：尾骨指向上，用鼻吸氣呼氣。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟三：手向前行一步，姿勢轉成平板支撐動作。維持兩個呼吸。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟三：手向前行一步，姿勢轉成平板支撐動作。維持兩個呼吸。

注意：平板支撐動要收緊腹部和腰部。手部撐地下，手掌之間和膊頭之間的距離是一樣的。手腕對上是膊頭位置。

步驟四：慢慢曲手，與掌上壓不同的，記住手肘向後，可以的話身體用5秒向下壓 ，身體平躺在地下之後 ，用手再將身體推向上。維持兩個呼吸。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟四：慢慢曲手，與掌上壓不同的，記住手肘向後，可以的話身體用5秒向下壓 ，身體平躺在地下之後 ，用手再將身體推向上。維持兩個呼吸。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟四：慢慢曲手，與掌上壓不同的，記住手肘向後，可以的話身體用5秒向下壓 ，身體平躺在地下之後 ，用手再將身體推向上。維持兩個呼吸。

注意：要收緊腹部，張開膊頭，不要縮膊。

驟五：腳趾指向下，回到down-dog姿勢。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟五：腳趾指向下，回到down-dog姿勢。

驟五：腳趾指向下，回到down-dog姿勢。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟六：腳後踭挺起，曲膝。臀部坐向後，腳跳向兩隻手之間位置。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟六：腳後踭挺起，曲膝。臀部坐向後，腳跳向兩隻手之間位置。

注意：如身體不夠柔軟，可選擇踏前兩步。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

注意：如身體不夠柔軟，可選擇踏前兩步。

步驟七：吸氣，企起身，慢慢向後拗腰。瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟七：吸氣，企起身，慢慢向後拗腰。

步驟八：保持姿勢一會，再屈身，手按地下。保持兩至三個呼吸。完成！瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟八：保持姿勢一會，再屈身，手按地下。保持兩至三個呼吸。完成！瑜伽教練Niki示範「拜日式」。（資料圖片）

步驟八：保持姿勢一會，再屈身，手按地下。保持兩至三個呼吸。完成！

瑜伽教練Niki十分愛笑。（資料圖片）

瑜伽教練Niki祝大家龍年 風生水起、掂過碌蔗！。（資料圖片）

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港台Niki同愛犬行山 瑜伽小背心曬健美身材令網民大飽眼福

港台Niki同愛犬行山。（IG@niki_yaqi）