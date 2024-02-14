七師傅預測龍年運勢股市仍有波動　最好呢三個生肖財運事業運大旺

龍年即將來臨，不少人好奇香港未來運勢。一向不吝嗇大方發放開運貼士的七仙羽師傅，今年繼續為大家預測龍年運勢，原來最旺竟是這三個生肖。

七師傅。（fb@七仙羽）

2024年股市仍有波動

七師傅表示，股市仍然會有波動。由於八運轉九運，每逢交接期，社會、經濟都會有波動，大概持續一年半至兩年，「大家一定要有心理準備，各方面都會有波動。」

七師傅。（圖片來源：天際100香港觀景台官方提供）

最旺生肖：雞、猴、鼠

至於最旺的三個生肖，則為雞、猴及鼠，「最旺係雞，正財、偏財、人緣、做生意乜都好；其次係猴同鼠，呢三個生肖財運、事業運都好㗎。」

七師傅提醒，日本上半年災難較多，故到訪日本要小心；西面亦為災殺、災難位，到東南面也易生病、有意外。她建議多到北面、東北面，「北面係正財、東北面係偏財。」

七師傅。（葉志明 攝）

犯太歲生肖：狗、龍、牛、兔

七師傅送出5個開運貼士，包括提升能量、多曬太陽、多接觸正能量及行運之人、擺風水陣，以及保持心態積極，「今年犯太歲嘅有狗、龍、牛同兔，屬狗嘅人可以多接觸屬虎、馬嘅人；龍就多接觸屬雞嘅人；屬牛多接觸屬鼠嘅人；而屬兔嘅人可多接觸屬豬嘅人。可以多啲同佢哋出去食飯、傾偈，叫佢哋畀意見自己，因為行運嘅人畀意見好多時係最準嘅，同埋屋企都可以擺旺自己生肖嘅風水物品，例如屬兔可以擺豬喺屋企。」