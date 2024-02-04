51歲樂壇天后路人視覺生圖曝真實狀態　超絕身材媲美超模震撼網民

現年51歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）與13歲大仔「蝦餃仔」劉昇於2022年12月16日在何文田加多利山遇交通意外，陳慧琳面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部。由於她這次意外是弄傷了臉，且要在臉上做手術縫針，恐有毁容之虞，令不少網民都大表擔心。幸好她康復情況理想，養傷後已全面復出重新投入工作，狀態火速回勇。

陳慧琳亦是圈中出名的凍齡女神，無論樣貌身材都一直keep得好好，早前就有網民就於社交網分享了她用原相機拍下的陳慧琳路人視覺短片，並留言寫道：「香港街頭偶遇明星陳慧琳。」片中陳慧琳身穿黑色修身短西裝褸加黑色緊身長褲，全黑打扮又靚又有型。她身材超級Fit，巴掌纖腰目測得22吋，半點不像是兩子之母。而在零濾鏡下，她的顏值更是一絕，完全是看不到歲月的痕跡，時光在她臉上彷彿停留在20年前，真的是凍齡女神，令人驚艷。

陳慧琳修圖後的靚樣。(ig圖片)

網民都紛紛留言激讚她，表示：「不老女神」、「這身材絕了，媲美超模」、「真的不敢相信」、「這怎麼會是51歲，應是30歲吧」、「沒有醫美的痕跡，保養得太好了」。

陳慧琳早前在活動上講起車禍事發經過，仍心有餘悸。（陳順禎攝）

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