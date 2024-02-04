薛影儀亂抱BB一動作極危險　網民炮轟：隻腳就快扭斷

前「亞視一姐」薛影儀自從與經理人林寶玉分道揚鑣之後，人氣明顯有所下滑，回復自由身的她只能靠自己爭取機會和曝光率。

薛影儀日前出席代言活動，獲大批好友到場支持。（IG@ching_yee0205）

薛影儀分別以古裝和旗袍造人示人，衝擊網民眼球。（IG@ching_yee0205）

雖然阿儀不及以前頻頻出席活動，又拍MV又出新歌，但依然獲得不少客戶青睞。日前，她就到深水埗出席代言活動，活動上她更分別換上旗袍和古裝造型示人，簡直衝擊網民眼球。

薛影儀這個抱B動作非常危險，遭網民炮轟。（IG@ching_yee0205）

而連日來，阿儀亦在社交平台分享當日活動上的開心時刻，在其中一張相中，阿儀更手抱住粉絲的BB，並罕有露出微笑，她寫道：「呢間（個）係尋（噚）日發佈會果（嗰）個粉絲比（畀）我抱住bb」。

網民擔心BB留下童年陰影。（IG@ching_yee0205）

BB媽媽只識在笑，認真無言。（IG@ching_yee0205）

薛影儀抱B手法錯曬。（IG@ching_yee0205）

開頭不少網民驟眼睇第一反應都是取笑阿儀的動作似在餵哺母乳，但再認真一睇才發現非常危險，阿儀抱B的姿勢和手法完全錯，整個BB呈下墮狀態，稍有不慎整個BB就會跌落地，而且她一隻手仲疑似扭住BB隻腳，難怪相中BB呈現出非常害怕和求救的神情。BB媽媽則只是在旁邊傻笑，令人無言。

不少網民留言炮轟：「究竟個媽媽嘅病情係有幾嚴重先夠膽俾你抱個B」、「好心你唔識抱，就不要抱人家個B啦，是否當BB是公仔，離晒譜亂嚟 」、「你係咪智障？咁樣抱個小朋友好容易整傷人」、「BB隻腳就快扭斷」、「個b好慘 比你拎到下墮」、「嚇親個BB啦」。