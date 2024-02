《我和殭屍有個約會》紅到外國　網民被法籍同事問：有冇睇過呢套

網上討論區上,有網民表示在工作上認識了一名法國同事,兩人食飯時講及香港電影,這位法國同事更表示喜歡香港電影,例如是王家衛和杜琪峯的出品等,但最令人驚喜的是,在他口中竟然「崩」出了一句:「Have you ever watched a tv series called "my date with a vampire"?」



網民被法籍同事問:有冇睇過《My Date With a Vampire》(《我和殭屍有個約會》)。(截圖)

哪一套是《My Date With a Vampire》?其實就是亞洲電視(ATV)早年製作的,由尹天照、萬綺雯、吳廷燁、張文慈、楊恭如、陳啟泰等人主演的《我和殭屍有個約會》。其實早些年份亞洲電視(ATV)不再獲續牌時,已有好些劇集的版權被出售。從那時開始,《我和殭屍有個約會》就被放在了影視平台Disney+之上,所以有外國人認識到這套90年代香港奇幻之作劇集也不足為奇。

《我和殭屍有個約會》可算一代神劇。(網上圖片)

Disney+宣布已買下三輯《我和殭屍有個約會》版權,10月5日起獨家上架播放。(Disney+提供)

《我和殭屍有個約會》20年前首播後,令飾演馬小玲(左)和況天佑的萬綺雯與尹天照一度人氣急升,成為亞視罕有成功靠自製劇而捧紅的熒幕情侶。(網上圖片)

根據外國影視網站IMDb顯示,《My Date With a Vampire》(《我和殭屍有個約會》)的評分為8.1/10,共有102人評分。當中有觀眾用英文留言表示十分欣賞這套劇集,又直言《我和殭屍有個約會》是「香港最好的奇幻作品」,而且當中包含相當多中國哲學、佛教思想,教人學會面對困難,要有勇氣等等。這位觀眾更高度讚揚了編劇對於人性,人物之間的關係,角色描寫以及劇節的用心。

《我和殭屍有個約會》全三輯Disney+上架 曾創收視咬TVB一頸血

楊恭如在《我和殭屍有個約會》系列中飾演王珍珍,角色令人印象深刻。(網上圖片)

神劇不只TVB才有,ATV都有一套電視史上舉足輕重的作品,講述況天祐及馬小玲打破命運的故事。曾經在2014年黃金時段重播,對撼劣評如潮的無綫外購劇《西遊記》。(網絡圖片)