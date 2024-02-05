《我和殭屍有個約會》紅到外國　網民被法籍同事問：有冇睇過呢套

網上討論區上，有網民表示在工作上認識了一名法國同事，兩人食飯時講及香港電影，這位法國同事更表示喜歡香港電影，例如是王家衛和杜琪峯的出品等，但最令人驚喜的是，在他口中竟然「崩」出了一句：「Have you ever watched a tv series called ＂my date with a vampire＂?」



網民被法籍同事問：有冇睇過《Ｍy Date With a Vampire》（《我和殭屍有個約會》）。（截圖）

哪一套是《Ｍy Date With a Vampire》？其實就是亞洲電視（ATV）早年製作的，由尹天照、萬綺雯、吳廷燁、張文慈、楊恭如、陳啟泰等人主演的《我和殭屍有個約會》。其實早些年份亞洲電視（ATV）不再獲續牌時，已有好些劇集的版權被出售。從那時開始，《我和殭屍有個約會》就被放在了影視平台Disney+之上，所以有外國人認識到這套90年代香港奇幻之作劇集也不足為奇。

《我和殭屍有個約會》可算一代神劇。（網上圖片）

Disney+宣布已買下三輯《我和殭屍有個約會》版權，10月5日起獨家上架播放。（Disney+提供）

《我和殭屍有個約會》20年前首播後，令飾演馬小玲（左）和況天佑的萬綺雯與尹天照一度人氣急升，成為亞視罕有成功靠自製劇而捧紅的熒幕情侶。（網上圖片）

根據外國影視網站IMDb顯示，《Ｍy Date With a Vampire》（《我和殭屍有個約會》）的評分為8.1/10，共有102人評分。當中有觀眾用英文留言表示十分欣賞這套劇集，又直言《我和殭屍有個約會》是「香港最好的奇幻作品」，而且當中包含相當多中國哲學、佛教思想，教人學會面對困難，要有勇氣等等。這位觀眾更高度讚揚了編劇對於人性，人物之間的關係，角色描寫以及劇節的用心。

《我和殭屍有個約會》全三輯Disney+上架 曾創收視咬TVB一頸血

楊恭如在《我和殭屍有個約會》系列中飾演王珍珍，角色令人印象深刻。（網上圖片）

神劇不只TVB才有，ATV都有一套電視史上舉足輕重的作品，講述況天祐及馬小玲打破命運的故事。曾經在2014年黃金時段重播，對撼劣評如潮的無綫外購劇《西遊記》。（網絡圖片）