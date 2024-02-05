林寶玉推出寫真月曆歐洲取景　去到全裸上陣咁誇張？

林寶玉（Connie）自從放下經理人身份之後，開始更專注自己的事業發展，最新作品便是一本寫真月曆！



這本寫真兩年前已經開始籌備，但Connie一直困身於經理人的工作，一直未能抽出時間拍攝，始終要到外地拍攝，一下子很難放下所有工作。直到離開經理人崗位，Connie終於可以控制自己的時間到歐洲取景拍攝，寫真本來想在七月書展期間推出，但出版商對Connie非常好，為她先出一本月曆小試牛刀。

林寶玉推出寫真月曆歐洲取景。

至於寫真的名字，也非常有意思，而且跟林寶玉這個名字息息相關，她說：「其實本寫真嘅『璞』字，係講寶玉未經琢磨嘅時間，我想畀大家見到最原本，或者係最內在嘅我，每一個形象，可以有多面向嘅我，畀大家睇吓真實嘅我嘅容貌同感覺。」今次寫真更是誠意之作，有14個不同的造型，除了不乏性感，亦有天寒地凍的雪地上靚相，更有背面全裸完全展線美妙曲線的唯美照，希望大家有更多的新鮮感。

去到全裸上陣咁誇張？

今次是Connie第一次擁有自己的寫真，至於七月會否再有第二本寫真，就是看看檔期是否遷就到拍攝時間，相信如果粉絲反應熱烈，她一定會為你們排除萬難再出一本。

林寶玉好識享受生活。（IG＠connielam418）

獲邀出席不少品牌活動。（IG＠connielam418）

她早前

第一張相已經咁噴血。（IG＠connielam418）

咁次真係不藏了。（IG＠connielam418）

在社交平台指推出《璞》 2024 寫真月曆，希望用「反璞歸真」讓大家見到不同的林寶玉，她說：「人生第一份作品，一說已2年，第一輪已內部售罄🥹非常感謝出版商支持加印最後一輪給大家✨希望能與大家過一個豐盛的2024」。