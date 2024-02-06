關楓馨貼童年照賀爸爸關禮傑62歲牛一 　內地女網民驚爆留言踩場

藝人關禮傑於1990年與任職航空公司的女友梁安娜結婚，並在加拿大舉行婚禮，兩人婚後育有大女關楓馨和細女關楓盈。雖然關禮傑向來公認靚仔，但甚少緋聞，是一名好老公、好爸爸，一家四口美滿幸福。

關禮傑同兩個囡囡關楓馨（Fabienne）以及關楓盈（Franziska）感情要好。（IG：@tiffanyfabi）

當年關楓馨參選港姐，爸爸關禮傑不但現身支持，還一同表演。（電視截圖）

父女之後又有一齊為籌款節目演出。（小紅書@關楓馨 Fabienne）

昨日（5日）是關禮傑的62歲生日，作為大女的關楓馨當然有時表示，她在社交平台分享了兩張童年照，第一張是關楓馨與父母的溫馨合照，相中關楓馨攬實爸爸、媽媽，露出「肚煲仔」，非常可愛。另一張相似出席派對，關禮傑抱住她與蝙蝠俠、羅賓漢等合照。關楓馨寫道：「爸爸，生日快樂！ 跟我一樣是水瓶座的前世情人，所以我們其實真的很像，當時覺得右邊的羅賓漢超帥，但現在我眼中只有​​爸爸哈哈哈，媽媽也剛告訴我，她當時也覺得羅賓漢很帥。生日快樂，我最親愛的爸爸，你永遠都是我們最愛的男人！」冧到爆。

關楓馨貼童年照賀爸爸關禮傑62歲牛一。（小紅書@關楓馨 Fabienne）

關楓馨冧爆跟爸爸說：「你永遠都是我們最愛的男人」。（小紅書@關楓馨 Fabienne）

而帖文下，竟然有內地女網民留言：「以前我有段時間想嫁給你老爸」，即時令人嚇一跳，原來該女網民只是講笑，關楓馨也有回覆：「哈哈哈」。不過，的確有不少網民都大讚關禮傑雖然已登6，但帥氣依然：「我也是我也是，多壞都要嫁給他，我那時是小學6年級，哈哈哈」、「你爸爸真的超級帥，小時候超級喜歡他」、「少女時期很喜歡你爹地」、「現在也想嫁，好帥啊」，可見關禮傑魅力依然。

有內地女網民留言跟關楓馨說，以前有段時間想嫁給對方爸爸。非常爆。（小紅書@關楓馨 Fabienne）

關楓馨親自回覆網民。（小紅書@關楓馨 Fabienne）

網民大讚關禮傑靚仔。（小紅書@關楓馨 Fabienne）