鄭啟泰未婚妻憶述二人甜蜜時刻︰好慶幸可以陪佢行到最後一秒

鄭啟泰本月3日突然離世,終年56歲。由於鄭啟泰早前才向同居2年多嘅女友王雁芝(Angie)求婚成功,突然離世令人惋惜之餘,外界亦關心Angie狀況。王雁芝今午接受新城電台電話訪問時,以「老公」稱呼鄭啟泰,並分享二人過去相處點滴。

鄭啟泰突然離世,未婚妻王雁芝表現十分堅強。(IG圖片)

王雁芝表示:「好多朋友都話點解妳可以咁堅強,想喊就喊啦,我話其實我已經喊完,喊完就要笑番。記得每一次我喊,佢都會話『哎,全世界最醜樣係妳呀,快啲笑番啦,嚇死人咩。』」她提到因接受訪問而認識鄭啟泰,一開始沒有太多好感,直到拍拖後,王雁芝才發現他的另一面。「佢好特別好識享受人生,佢會開著音樂跳舞掃地,又會帶我去銅鑼灣油站對面開張枱野餐,亦會自製Menu喺我擦牙時貼在窗寫:「Chef Eric’s menu of tonight With unlimited kisses and hearts !」係咪好浪漫?」

鄭啟泰一月時求婚,王雁芝憶述:「當晚佢同我講過『老婆,以後記得改口叫老公啦!』」

王雁芝又謂與鄭啟泰拍拖兩年,是人最幸福、最浪漫時光。「我好慶幸識到佢,可以陪佢行到最後一秒,雖然佢已經唔喺度,我會延續佢的快樂,成為Eric 2.0繼續開心咁行落去,人生係長跑,但我呢位長距離Roller選手竟然入咗去短跑跑道,可能我地爆發力太強,我地愛得太轟烈,相信不在乎天長地久,只在乎長期心裡擁有,希望大家記得鄭啟泰的好,繼續延續佢的正能量。」最後在訪問中表示︰「I Love you 鄭啟泰!I Love you 老公!」