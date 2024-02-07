鄭啟泰未婚妻憶述二人甜蜜時刻︰好慶幸可以陪佢行到最後一秒

鄭啟泰本月3日突然離世，終年56歲。由於鄭啟泰早前才向同居2年多嘅女友王雁芝（Angie）求婚成功，突然離世令人惋惜之餘，外界亦關心Angie狀況。王雁芝今午接受新城電台電話訪問時，以「老公」稱呼鄭啟泰，並分享二人過去相處點滴。

鄭啟泰突然離世，未婚妻王雁芝表現十分堅強。（IG圖片）

王雁芝表示：「好多朋友都話點解妳可以咁堅強，想喊就喊啦，我話其實我已經喊完，喊完就要笑番。記得每一次我喊，佢都會話『哎，全世界最醜樣係妳呀，快啲笑番啦，嚇死人咩。』」她提到因接受訪問而認識鄭啟泰，一開始沒有太多好感，直到拍拖後，王雁芝才發現他的另一面。「佢好特別好識享受人生，佢會開著音樂跳舞掃地，又會帶我去銅鑼灣油站對面開張枱野餐，亦會自製Menu喺我擦牙時貼在窗寫：「Chef Eric’s menu of tonight With unlimited kisses and hearts !」係咪好浪漫？」

鄭啟泰一月時求婚，王雁芝憶述：「當晚佢同我講過『老婆，以後記得改口叫老公啦！』」

王雁芝又謂與鄭啟泰拍拖兩年，是人最幸福、最浪漫時光。「我好慶幸識到佢，可以陪佢行到最後一秒，雖然佢已經唔喺度，我會延續佢的快樂，成為Eric 2.0繼續開心咁行落去，人生係長跑，但我呢位長距離Roller選手竟然入咗去短跑跑道，可能我地爆發力太強，我地愛得太轟烈，相信不在乎天長地久，只在乎長期心裡擁有，希望大家記得鄭啟泰的好，繼續延續佢的正能量。」最後在訪問中表示︰「I Love you 鄭啟泰！I Love you 老公!」