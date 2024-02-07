晚吹流量密碼︱幼稚園老師妮妮體香襲家長　私底愛着比堅尼騷身材

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（6日），播出第三集，由ERROR193（郭嘉駿）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目。Dee和193在節目一開始要猜嘉賓妮妮的職業，他們按照節目組安排的提示思考「男生遐想職業之一」，「要非常注重自己的體味」、「工作過程會全被全程錄影」、「工作需要非常有耐性」和「經常會用到爸爸這個稱呼」。之後他們與嘉賓妮妮對答的時候，很快已經估中對方是幼稚園老師，而193勁大膽靠近嘉賓妮妮聞她有沒有體味，令對方尷尬微笑。

193（郭嘉駿）和何啟華（DeeGor）共同所主持ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》。（節目截圖）

曾被家長投訴有體香

193向妮妮提問︰「你的學生年齡層是多少歲？」她回答：「零到兩歲，仲係會瀨屎瀨尿階段。」提到職業上會稱呼小孩的家長爸爸，會否令對方引起遐想，她直言：「有時候送過嚟，有些爸爸會想跟你聊天，通常接放學來的比較多是爸爸。」講到以往階段會否曾經被家長投訴，她憶述：「有一次小朋友嘅嫲嫲投訴我身上太香，打去類似香港社會福利的政府機關投訴，如果有噴香水會影響孩子嘅發展，我就被叫去辦公室，被主任聞全身。」她繼續指對方是女性，並表示：「頭髮是自然的，並沒有任何的化學。」

講到曾經有否被騷擾過，她坦言：「有，佢就係爸爸（小孩的父親）佢就會計準我下班嘅時間，會故意跟你巧遇，第二三日佢又出現，我就諗住嗰日揸電單車，點知停車嘅時候佢就喺隔離同我講老師你又下班了，很可怕。」

193（郭嘉駿）和何啟華（DeeGor）很快已經估中對方是幼稚園老師。（節目截圖）

193勁大膽靠近嘉賓妮妮聞她有沒有體味，令對方尷尬微笑。（節目截圖）

私底愛着比堅尼騷身材

節目中段期間嘉賓妮妮換上另外一套衣服登場，她以低胸性感長裙上陣，大騷豐滿上圍。妮妮職場示範小朋友教學，用手語做出指令動作，其中一個動作「摸摸胸」，令馬上大叫「不行」，妮妮馬上澄清是摸自己的胸。此外，她還在節目上大方分享積極經營IG帳號，現階段的職業是兼職幼兒工作，而其他大部份時間是接拍媒體平面廣告等。至於會否收過網民私訊騷擾的問題，她表示：「這一個飯局會給你多少錢，拍一疊現金給我看，如果去就全部都俾你。」

妮妮在節目上大方分享積極經營IG帳號。（節目截圖）

妮妮現階段的職業是兼職幼兒工作，而其他大部份時間是接拍媒體平面廣告。（節目截圖）