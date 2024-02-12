專訪｜曾比特上《聲生不息》係工作高峰：呢個機會唔係人人都有

電影《臨時劫案》是龍年的賀歲片，由郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤等人主演，而曾比特亦是劇中的一員，第一次拍電影的他在戲中飾演一位名叫「大頭」的小混混。曾比特接受《香港01》專訪時表示這個角色很有趣，電影中的他與現實的他落差的確挺大的，戲中他飾演一個貪生怕死的小混混。



電影《臨時劫案》是龍年的賀歲片，由郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤等人主演。(電影截圖)

曾比特提到戲中的「大頭」到底是一個怎樣的人：「佢係一個比較貪生怕死嘅古惑仔，做過最大嘅壞事就係應該喺泳池偷人哋銀包。」他還開玩笑的說今次會在電影中多個一個角色就是「死屍」：「因為我會畀人打死嘅，而打死我嘅就係我哋天王郭富城啦。」郭富城在戲中飾演悍匪，同時亦是他首次出演這類角色，他的形象跟過往亦有分別，為演活窮兇極惡的模樣。

曾比特戲中飾演「大頭」一角，是一個貪生怕死的小混混。(陳順禎 攝)

首次拍戲的曾比特體會到演戲跟過往的唱歌及主持不同：「拍戲真係另一個世界，因為你要去理解一個劇本，用另一個唔同嘅角度啦。因為唱歌可能係用自己嘅角度，但你做一個角色呢，要將自己抽空先可以融入到一個角色，所以對我嚟講都幾大挑戰。」

曾比特今次是首之接觸拍戲。(陳順禎 攝)

第一次拍賀歲片會覺得比較輕鬆易拍嗎？

曾比特表示一開始導演沒有說是賀歲片，而是一部黑色幽默的電影：「但黑色幽默嗰個唔係我，我係負責死，我嗰part其實好認真㗎，我記得好難。因為去到嗰個位我要畀城城打啦，跟住打完我就要報仇啦，咁報仇完我要畀佢打死啦，咁其實我個角色呢就好沉重嘅。」所以他就說自己應該是這麼多人之中最難的一個，因為自己的戲份都是比較認真的一個。

曾比特表示一開始導演沒有說是賀歲片，而是一部黑色幽默的電影。(陳順禎 攝)

戲中除了郭富城外，還有和其他演員一起演戲嗎？會有壓力嗎？

曾比特憶述戲中他只與郭富城有對手戲：「其實冇，淨係得城城，同埋Ansonbean囉，Ansonbean係我兄弟，我哋兩個係由細識到大，我有啲咩工作都會叫埋佢一齊。」他更透露一開始是奔向Ansonbean所飾演的角色，因為戲中的李嘉威（Ansonbean 飾演）與他自己本身的性格很相近。曾比特說到與郭富城一起拍戲會不會有壓力時，就說到一開始會有緊張：「一來人生第一次啦，二來第一次拍戲就面對咁大卡士嘅影帝，咁我諗任憑邊一個都會緊張。第三就係我要扮死屍，咁我人生嚟講都冇乜經驗係扮死屍，咁所以呢場戲對我嚟講挑戰性都真係好大。」曾比特說幸好當時導演他們肯指導他，他說自己一個鏡頭也拍了很多遍，因為自己對拍戲的節奏及狀態還未能拿捏得很準確。

曾比特憶述戲中他只與郭富城有對手戲。(陳順禎 攝)

曾比特對於首次嘗試拍戲之後演技有否進步，他說：「我覺得係一個新嘗試，亦都希望可以再多幾次嘗試，我覺得拍完之後好似比較知道拍戲係咩一回事。你有冇話進步咗呢？我覺得今次呢個角色比較side啲，角色嘅重任比較多，不過的而且確佢係比較短嘅，所以我希望下次可以挑戰啲長少少嘅。唔好話擔正先，嘗試吓唔好死住，即係生存得耐少少我就開心㗎啦。」

曾比特依家了解到拍戲係咩一回事。(陳順禎 攝)

至於票房方面，他則表示不擔心與其他賀歲片對撼：「我唔擔心嘅，題材唔同啊嘛，同埋個風格大家都好唔同。我以前細個睇賀歲片，一年有三套到嘛，我都睇晒嘅，咁所以我都唔擔心嘅，大家喜歡嘅就應該會唔同嘅題材都會去睇。」而大家都知道曾比特最厲害的是唱歌，但今次卻沒有參與主題曲，他說今次要專心做演員。

至於票房方面，曾比特則表示不擔心與其他賀歲片對撼。(陳順禎 攝)

入行後，有沒有曾經經過過低潮？

曾比特入行第3個年頭，他說自己經常有低潮的時間：「一定會有咁樣嘅事情發生，咁我覺得最緊要係，都係嗰句，心態決定境界。好多嘢係睇你點睇，因為我其實有段時間我自己都幾睇唔開，自己個狀態起碼有幾個月係好差好差，嗰個差嘅差度係覺得嘩，點解咁樣啊，又未到終日以淚洗臉嘅，但不過個人會好頹。」他覺得即使身邊有多少人安慰自己，但最後還是要自己來站起來，但就不願再提起是為什麼事情。

曾比特入行第3個年頭，他說自己經常有低潮的時間。(陳順禎 攝)

曾比特覺得：「每個人都有佢嘅低潮或者唔順暢嘅地方，無論工作又好定感情又好人生點都好，一定總會有。有陣時你個低潮可以去到好低好低，但永遠都係一個低潮期對你嚟講可能係一個裝備嘅好時機，因為你永遠唔知幾時會反彈，所以就唯有轉一個角度睇囉。」

曾比特覺得每個人都有佢嘅低潮或者唔順暢嘅地方。(陳順禎 攝)

至於怎樣渡過低潮？

對於面對低潮，曾比特說幸好有女朋友陪伴在旁：「人係一個群居動物嚟，好難獨自去面對所有嘅問題，我覺得都好多謝佢成日都會鼓勵我。」除了女朋友外，曾比特亦說要多謝家中的狗狗，在自己低滿時，與牠相處親近了不少。他覺得於低潮時是自己不懂得怎樣去看這個世界：「我唔識得點樣去面對自己，或者點樣去面對周邊嘅嘢。」他指最後其實還是回到起點是要看自己是怎麼的一個心態，這個時間會令自己變得更好。

曾比特說幸好有女朋友陪伴在旁渡過低潮。(陳順禎 攝)

之前在內地參加節目，算不算是人生的高峰？

早前他參加了內地節目《聲生不息》，人氣立即翻倍，瞬間在網絡上熱爆，他也覺得這個時間算是他的高峰：「我覺得係嘅，畢竟一來呢個機會唔係人人都有，我多謝當時節目組畀咗呢個機會我，亦都好照顧我，人生路不熟，好多嘢真係唔識，好多嘢亦都唔知嘅時候佢哋畀咗好多建議我。」當時由沒人認識到多人認識，他感謝有這個節目令到更多人認識他。

曾比特參加了內地節目《聲生不息》，人氣立即翻倍。(陳順禎 攝)

「爆炸頭」是曾比特的記憶點，對於髮型，會否想作出改變時，他就考慮了一會說：「我真係有諗過嘅，亦都真係有嘗試拼過嘅，但仲未搵到一個好襯我嘅髮型。」他更說曾經考慮極端一點點：「一係就光頭，但好似太極端得滯，如果我諗到會話畀大家知。」他指害怕太極端會嚇怕粉絲，因為覺得自己不論短髮還是長髮都不好看，所以暫時還是先留著爆炸頭。

「爆炸頭」是曾比特的記憶點。(陳順禎 攝)

一出道是歌手的他，最後已經開始參與電影當演員，被問到會否有興趣參與拍電視劇時，他對此不抗拒：「我覺得機會嚟到就可以嘗試吓，我自己個人唔抗拒，亦都希望可以嘗試吓。我自己以往都有要求過，我有話想嘗試唔同嘅方向，拍戲拍劇咁樣，我都有同公司提過。」他希望可以多方面發展，做一個全能的藝人。

曾比特希望可以多方面發展，做一個全能的藝人。(陳順禎 攝)

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Make up and hair: Yaku

場地提供：Meowtini Cat cafe & Bar