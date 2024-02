專訪｜曾比特上《聲生不息》係工作高峰：呢個機會唔係人人都有

電影《臨時劫案》是龍年的賀歲片,由郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤等人主演,而曾比特亦是劇中的一員,第一次拍電影的他在戲中飾演一位名叫「大頭」的小混混。曾比特接受《香港01》專訪時表示這個角色很有趣,電影中的他與現實的他落差的確挺大的,戲中他飾演一個貪生怕死的小混混。



曾比特提到戲中的「大頭」到底是一個怎樣的人:「佢係一個比較貪生怕死嘅古惑仔,做過最大嘅壞事就係應該喺泳池偷人哋銀包。」他還開玩笑的說今次會在電影中多個一個角色就是「死屍」:「因為我會畀人打死嘅,而打死我嘅就係我哋天王郭富城啦。」郭富城在戲中飾演悍匪,同時亦是他首次出演這類角色,他的形象跟過往亦有分別,為演活窮兇極惡的模樣。

首次拍戲的曾比特體會到演戲跟過往的唱歌及主持不同:「拍戲真係另一個世界,因為你要去理解一個劇本,用另一個唔同嘅角度啦。因為唱歌可能係用自己嘅角度,但你做一個角色呢,要將自己抽空先可以融入到一個角色,所以對我嚟講都幾大挑戰。」

第一次拍賀歲片會覺得比較輕鬆易拍嗎?

曾比特表示一開始導演沒有說是賀歲片,而是一部黑色幽默的電影:「但黑色幽默嗰個唔係我,我係負責死,我嗰part其實好認真㗎,我記得好難。因為去到嗰個位我要畀城城打啦,跟住打完我就要報仇啦,咁報仇完我要畀佢打死啦,咁其實我個角色呢就好沉重嘅。」所以他就說自己應該是這麼多人之中最難的一個,因為自己的戲份都是比較認真的一個。

戲中除了郭富城外,還有和其他演員一起演戲嗎?會有壓力嗎?

曾比特憶述戲中他只與郭富城有對手戲:「其實冇,淨係得城城,同埋Ansonbean囉,Ansonbean係我兄弟,我哋兩個係由細識到大,我有啲咩工作都會叫埋佢一齊。」他更透露一開始是奔向Ansonbean所飾演的角色,因為戲中的李嘉威(Ansonbean 飾演)與他自己本身的性格很相近。曾比特說到與郭富城一起拍戲會不會有壓力時,就說到一開始會有緊張:「一來人生第一次啦,二來第一次拍戲就面對咁大卡士嘅影帝,咁我諗任憑邊一個都會緊張。第三就係我要扮死屍,咁我人生嚟講都冇乜經驗係扮死屍,咁所以呢場戲對我嚟講挑戰性都真係好大。」曾比特說幸好當時導演他們肯指導他,他說自己一個鏡頭也拍了很多遍,因為自己對拍戲的節奏及狀態還未能拿捏得很準確。

曾比特對於首次嘗試拍戲之後演技有否進步,他說:「我覺得係一個新嘗試,亦都希望可以再多幾次嘗試,我覺得拍完之後好似比較知道拍戲係咩一回事。你有冇話進步咗呢?我覺得今次呢個角色比較side啲,角色嘅重任比較多,不過的而且確佢係比較短嘅,所以我希望下次可以挑戰啲長少少嘅。唔好話擔正先,嘗試吓唔好死住,即係生存得耐少少我就開心㗎啦。」

至於票房方面,他則表示不擔心與其他賀歲片對撼:「我唔擔心嘅,題材唔同啊嘛,同埋個風格大家都好唔同。我以前細個睇賀歲片,一年有三套到嘛,我都睇晒嘅,咁所以我都唔擔心嘅,大家喜歡嘅就應該會唔同嘅題材都會去睇。」而大家都知道曾比特最厲害的是唱歌,但今次卻沒有參與主題曲,他說今次要專心做演員。

入行後,有沒有曾經經過過低潮?

曾比特入行第3個年頭,他說自己經常有低潮的時間:「一定會有咁樣嘅事情發生,咁我覺得最緊要係,都係嗰句,心態決定境界。好多嘢係睇你點睇,因為我其實有段時間我自己都幾睇唔開,自己個狀態起碼有幾個月係好差好差,嗰個差嘅差度係覺得嘩,點解咁樣啊,又未到終日以淚洗臉嘅,但不過個人會好頹。」他覺得即使身邊有多少人安慰自己,但最後還是要自己來站起來,但就不願再提起是為什麼事情。

曾比特覺得:「每個人都有佢嘅低潮或者唔順暢嘅地方,無論工作又好定感情又好人生點都好,一定總會有。有陣時你個低潮可以去到好低好低,但永遠都係一個低潮期對你嚟講可能係一個裝備嘅好時機,因為你永遠唔知幾時會反彈,所以就唯有轉一個角度睇囉。」

至於怎樣渡過低潮?

對於面對低潮,曾比特說幸好有女朋友陪伴在旁:「人係一個群居動物嚟,好難獨自去面對所有嘅問題,我覺得都好多謝佢成日都會鼓勵我。」除了女朋友外,曾比特亦說要多謝家中的狗狗,在自己低滿時,與牠相處親近了不少。他覺得於低潮時是自己不懂得怎樣去看這個世界:「我唔識得點樣去面對自己,或者點樣去面對周邊嘅嘢。」他指最後其實還是回到起點是要看自己是怎麼的一個心態,這個時間會令自己變得更好。

之前在內地參加節目,算不算是人生的高峰?

早前他參加了內地節目《聲生不息》,人氣立即翻倍,瞬間在網絡上熱爆,他也覺得這個時間算是他的高峰:「我覺得係嘅,畢竟一來呢個機會唔係人人都有,我多謝當時節目組畀咗呢個機會我,亦都好照顧我,人生路不熟,好多嘢真係唔識,好多嘢亦都唔知嘅時候佢哋畀咗好多建議我。」當時由沒人認識到多人認識,他感謝有這個節目令到更多人認識他。

「爆炸頭」是曾比特的記憶點,對於髮型,會否想作出改變時,他就考慮了一會說:「我真係有諗過嘅,亦都真係有嘗試拼過嘅,但仲未搵到一個好襯我嘅髮型。」他更說曾經考慮極端一點點:「一係就光頭,但好似太極端得滯,如果我諗到會話畀大家知。」他指害怕太極端會嚇怕粉絲,因為覺得自己不論短髮還是長髮都不好看,所以暫時還是先留著爆炸頭。

一出道是歌手的他,最後已經開始參與電影當演員,被問到會否有興趣參與拍電視劇時,他對此不抗拒:「我覺得機會嚟到就可以嘗試吓,我自己個人唔抗拒,亦都希望可以嘗試吓。我自己以往都有要求過,我有話想嘗試唔同嘅方向,拍戲拍劇咁樣,我都有同公司提過。」他希望可以多方面發展,做一個全能的藝人。

