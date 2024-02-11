MIRROR財多身子弱　呂爵安Frankie連環中招AL發燒自嘲：豐衣粥食

MIRROR早前在亞博順利完成16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》演唱會。諗住新年可以輕輕鬆鬆休息一下，享受新年的開心慶幸氣氛，豈料，成員們卻逐一病倒，難怪網民都笑他們：「財多身子弱！」

姜濤、Anson Lo和Edan日前結伴出席賀歲電影《盜月者》舉行的醒獅啟動禮暨揮春慈善簽名會。（葉志明攝）

最早身體出現狀況的是姜濤，他日前在賀歲電影《盜月者》舉行的醒獅啟動禮暨揮春慈善簽名會時已不停咳嗽，情況令人擔心，最初他表示只是轉天氣敏感，隨後在社交平台上載一堆藥丸的照片宣告病倒：「新一年希望大家身體健康，不要像我一樣生病吃藥，好啦！我要消失了bye~」

姜濤已經去緊旅行。（IG@keung_show）

姜濤日前上載藥丸相，宣布病倒。（IG@keung_show）

隨後，同日出席的兩位兄弟盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）相繼「賴嘢」。先是Anson Lo在社交平台連發5個限時動態，跟大家講他發燒。Anson Lo最先上載一碗白粥的照片，並寫道︰「生病的第二天~16場演唱會時不停服西藥，想盡辦法抑制住病菌，完show後繼續服藥撐着三日工作，接着連續三日排舞和工作，再準備ALLOVER Boxset和Chapter 4事宜，昨天終於抑制不住病菌了。」之後再出po自幽一默：「豐衣『弱』食，吃了粥、服了藥，現在要再睡一下~」但他事後知道自己寫錯字，再出po修正：「發燒發到打錯字。」

Anson Lo也病了。（IG@ansonlht）

上載一碗白粥相，跟神徒說，教主病了。（IG@ansonlht）

接住年初一再到Edan上載快速檢測棒的照片，宣布確診新冠，但向來搞笑的他，樂觀對待：「新年快樂，今鋪真係我最紅。我個快測最紅！今日屋企全家人食團年飯，我就自己一個食外賣，我就係咁特立獨行，咁獨立，咁人棄我取。新一年，我衷心祝大家，身體健康！真係最緊要！#好似咁大個仔第一次過年病。#團年飯都食唔到#大家要身體健康#yt直播打陣機好冇。」之後他真的直播打機，聲如洪鐘，精神看上去不俗。

Edan年初一宣佈中了新冠。（IG@edanlui）

直播打機解悶。（IG@edanlui）

至於陳瑞輝（Frankie）原來與Edan同病相憐，他在對方的Po留言︰「same here，身體健康！」之後再在限時動態上載自己的檢測結果，同樣是兩條紅線，他Tag了Edan名字留言問︰「個bb究竟關唔關你事，第3日仲好頑強，睇吓條線幾實＃新年快樂」，之後又回覆朋友：「日日都食同瞓...無咩心機過新年，幫我同大家講多謝，新年message我再覆大家啦」心情似乎一般。

Frankie也中了新冠。（IG@frankie729）