麥美恩後台生擒中年壯男　睇到炎明熹眼都凸

加入無綫已踏入第13個年頭的麥美恩，早前在《萬千星輝頒獎典禮2023》中擊敗一眾強敵奪得「最佳女主持」，主持實力獲得肯定；而她當時在台上也表示初入行時，從沒有想過一個「竹昇妹」可以成為最佳女主持，感動不少人。

麥美恩年初一為新春花車巡遊匯演擔任主持之一。（IG@mayannem）

自然流露出搞笑一面。（IG@mayannem）

當紅主持。（IG@mayannem）

麥美恩憑着大笑姑婆形象及轉數快，深受觀眾喜愛，成為無綫近年當家主持。而講到代表作，當然不少得在台慶上先後兩年向兩大「咪神」李芷晴和郭珮文使出「夾胸攬」，令觀眾大飽眼福。

麥美恩去年奪「最佳女主持」。（《萬千星輝頒獎典禮2023》截圖）

郭珮文得獎一刻。（電視截圖）

當年呢幕成為經典一幕。（電視截圖）

而踏入新年，麥美恩重施故技，不過今次對象不是「咪神」，而是一位中年壯男，他就是炎明熹姑丈。日前大年初一完成新春花車巡遊匯演主持工作，麥美恩在後台遇見孭住勁大隻恐龍公仔的姑丈，她見那麼可愛即上去生擒攬實對方，並寫道：「龍年第一擊！姑丈真係好正，多謝 @yiminghay 俾機會我合照。隻公仔係咁樣帶返屋企嘅，新年真係學到野。#姑丈正 #多謝gigi #龍年搵多啲」。

成功生擒炎明熹姑丈。（IG@mayannem）

仲要嘟嘴，好狼死。（IG@mayannem）

相中的炎明熹見到此情此景則擺出搞笑的嚇親樣，她回覆說：「太搞笑了吧！！！真的人仰馬翻。」還有唔少網民擔心姑丈回家被老婆「開年」，紛紛留言：「Gigi話你今晚返到屋企俾姑媽知到（道）實同你開年」、「Mayanne姐仲咩攬到姑丈咁實，姑丈今晚可能會被姑媽開年呀」、「Gigi 心諗姑丈俾姑媽盤問，我又冇覺好瞓了」，非常搞笑。

炎明熹都覺得搞笑。（IG@mayannem）

網民替姑丈擔心。（IG@mayannem）