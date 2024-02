今個龍年農曆新年,雖然幾日都有陽光,但天氣稍涼日夜溫差大,街上市民大多穿厚外套出門。上月初剛踏入45歲生日的廖碧兒,在IG分享火辣泳照賀新歲。



廖碧兒近年從幕前轉形從商。(資料圖片)

廖碧兒KEEP得相當好。(資料圖片)

廖碧兒01年國際華裔小姐競選奪魁,近年淡出幕前買酒莊轉營行商,而且回歸學生身分,在法國著名工商管理學院INSEAD讀書。踏入龍年未知是否到外地度歲,上載沙灘背影照,穿上黑色連身泳衣,大露背高釵設計,完美S身形表露無遺相當火辣,留言道:「Year of the Dragon, bring it on!💪🏼Refresh, renew, & rediscover! 🐲🧧🐲“Don’t look back unless it’s a good view.」

廖碧兒雖然淡出幕前但身材保養得相當好。(IG:@berniceliuofficial)

廖碧兒相當凍齡。(IG:@berniceliuofficial)