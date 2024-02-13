網民都唔撐呻轉台睇TVB　ViuTV劇水準真係響警號？｜任噏亂評

一向大力支持ViuTV，而抗拒TVB的網上討論區上，有網民發帖「有無人同我一樣由以前好期待ViuTV拍劇到依家寧願佢地咪再拍」。令人感到意外的是，居然有不少網友認同樓主的講法，直言近期ViuTV劇集質素每況越下，嘆息恨鐵不成鋼，他們也表示，雖然想支持，但在TVB維持質量的製作下，還是會選擇觀看TVB的劇集。



網民都唔撐呻。（截圖）

就着這網友們的反應，試從ViuTV開台而來製造過的劇集去分析一下。2016年ViuTV開始提供服務，初時播放的大多是日韓兩地劇集，第一套ViuTV劇集就是由林保怡、周家怡、潘燦良、廖碧兒、湯怡等人主演的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》。

由林保怡、周家怡、潘燦良、廖碧兒、湯怡等人主演的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》。（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》為小說改篇而成，取名綠豆意謂是「芝麻綠豆的小事」，劇集內容為幾個故事單元組合而成，歸類為日常愛情生活範疇，劇情輕鬆寫實亦富有治療感。作為「開台之作」《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》實在是誠意滿滿，內地影視評分網站豆瓣上，這一系列的劇集亦有8.9分水平。

《詭探》是其中一部相對其他評分不太高的劇集。（ViuTv）

俗語說：「慢工出細貨。」正好套在這時期的ViuTV之上，下一套自家製劇集要等到2017年3月才播出，由白只、楊偉倫、朱栢謙和朱栢康主演的《午夜伴廊》，講述油麻地廟街歌廳中，年青樂隊與這個地方的新舊衝擊之下發生的事，為小品劇集。之後17年年中就有奇幻之作，由邵仲衡、蔣祖曼、尹揚明、白彪、陳觀泰、河國榮、楊偲泳、陳子豐等人主演的《詭探》，簡單點說，就是主角邵仲衡的現代中式捉鬼日記。

這個內地人造型維肖維妙。(《未來還未來》劇照)

這個時期的ViuTV的劇集，雖看得出畫面或道具上，因資金不足而湊合湊合，但在劇本之上，卻是花了不少心機，而劇集的種類也較多元化及新鮮。相對於當時TVB的工廠式劇集來說，的確帶來不少衝擊。其後，ViuTV亦製作了《賤民20》、《未來還未來》等劇集，也是十分的小品、具玩味創意的劇集。

《短暫的婚姻》被評為其中一套打贏TVB的劇集。（截圖）

這一年，亦不得不提有，受到網民高度讚揚的，由陳奕迅、蔡思韵、Eric Kwok、蔡潔、余香凝主演的《短暫的婚姻》。除了陳奕迅主演是賣點，《短暫的婚姻》的劇本亦是有，五度獲得「香港舞台劇獎最佳劇本」的編劇莊梅岩參與製作，這套劇的劇本亦是由莊梅岩撰寫。

真係好好睇。（《短暫的婚姻》電視截圖）

吳耀漢最後拍攝作品是ViuTV的《VR驅魔人》。（影片截圖）

到了2018年可以形容是ViuTV「跌watt」的一年。雖然製作數量上升了不少，有《VR驅魔人》、《Plan B》、《迷失假期》、《暗算天機》、《假若愛有期限》、《東方華爾街》，雖保持了劇集質素，但大概是宣傳不足的關係，亦未能引起大眾的注意力。對於大部份香港人來說，始終提不勁。

2019年有由鄧萃雯、陳錦鴻、廖碧兒主演的《婚內情》，因為演員陣容，確是吸引到不少TVB粉絲轉台。。（《婚內情》劇照）

2019年有由鄧萃雯、陳錦鴻、廖碧兒主演的《婚內情》，因為演員陣容，確是吸引到不少TVB粉絲轉台。再之後有《詭探前傳》、《教束》、《仇老爺爺》及由黃秋生、楊淇、吳綺莉主演的《理想國》。《詭探前傳》作為《詭探》續作，要有觀眾確實不難，而《教束》和《仇老爺爺》的題材大膽而貼地，播出放後則引起不少討論，且收穫大量好評。由黃秋生主演的《理想國》，當時被封為「港版BLACK MIRROR」，實是「省靚咗個招牌」。年底時，ViuTV亦有《黑巿》這一套靈異、奇幻類別的劇集，這亦是TVB少有的劇集類別。

《理想國》被封為「港版BLACK MIRROR」。 （《理想國》劇照）

《仇老爺爺》主打澄情，也是一套不錯的劇集。（《仇老爺爺》劇照）

再之後有《詭探前傳》、《教束》、《仇老爺爺》及由黃秋生、楊淇、吳綺莉主演的《理想國》。。（《教束》劇照）

《詭探前傳》也是值得一看的劇集。（《詭探前傳》劇照）

2020年，除了熱門日韓劇集外，亦有《性敢中環》、《向西聞記》兩套充滿話題的劇集，想睇戀愛，溫情劇亦有《二月廿九》、《歎息橋》和《暖男爸爸》，想有觀能刺激的話，亦有《打天下》、《心冤》。來到2021年，因為早年日劇《大叔的愛》爆紅，所以ViuTV推出的港版《大叔的愛》播出後，亦受到一眾好評。翻拍劇集總是充滿難度，不過製作組能改篇之餘，將劇情完美套進香港環境，又令劇情不突兀而有趣，實在值得一讚。2021年亦是豐收的一年，不過ViuTV似乎將宣傳重心都放在一套劇上，所以亦顯得其他劇作較失色及無人討論。

《歎息橋》的評分就比其他ViuTV的電視劇集較高，獲得不少內地網民的好評。（Viutv）

樓主坦言想做爸爸。（《暖男爸爸》劇照）

對比起早年ViuTV製作方針，2022年出現較多小本製作，而大部份都被網友評為是「劇本都未搞掂」的垃圾劇，再者，這幾年主打劇集甚為偏重於起用MIRROR或ERROR等組合的成員出演。問題其一，對於非鏡粉來說，相對上沒吸引甚至是討厭，其二，雖然當中不乏好戲之人，但平心而論，演技實在參差。劇集好與壞，是劇本、演員、製作的結合，而這些劇集就欠缺了不少。

有網民「曬命」稱老闆送贈每位員工1底蘿蔔糕賀新年，並宣布大年三十可放假1天。（《大叔的愛》劇照）

日版。《大叔的愛》第三季（劇照）

不得不說，ViuTV買入版權翻拍的決定十分明智。（《大叔的愛》劇照）

不得不說，ViuTV買入版權翻拍的決定十分明智。（《大叔的愛》劇照）

討論串中，也有網友表示近年ViuTV不濟，直言：「ViuTV拍到《新聞女王》先講啦」，更有人笑言：「《愛回家》都拍唔到。」事實上ViuTV拍過一套《娛樂風雲》處境劇，不過好不好睇就真是見人見智。有網友亦指出，是製作劇本的成本問題，也有網友點出重點，其實大家看重的是「創意」兩個字。如果ViuTV只會套用TVB的公式，倒模地生產，實在難以令人提起興趣。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

終歸咎底，是「錢作怪」還是「做又三十六唔做又三十六」呢？現實上，問題就擺在那裡，就連網民也說得上是哪裡的話，ViuTV管理層又意識到問題所在嗎？雖然部份TVB仍是以工廠式倒模製作劇集，不過他們勝在質素穩定，捉得住觀眾所想的。

相反，ViuTV就創意行先，不過執行力和說故事方式就輸了一截，所以就算故事有多好，觀眾總會有種「你拍緊咩呀？」「吓？即係點？」「大佬，睇唔明喎」的感覺。就現階段看，ViuTV已冇可能複製TVB的套路、規模，或者，先從劇本入手，試試「揼本」些少，邀請一些資深編劇、導演加盟開始？

《愛 . 回家之開心速遞》十分成功。（《愛回家》劇照）