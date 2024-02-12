周星馳｜星爺NFT開賣一周後現況　高位腰斬40%、有人被盜唔見廿萬

上星期2月5日，周星馳星爺主導的Web3計劃，「Nobody」NFT系列開賣並引起圈內一陣炒賣熱潮，不少人購買了大批「Nobody」NFT收藏或用作炒賣。當時每張NFT 二手價 由 0.19527ETH（鑄造價）直升5倍至約 0.978 ETH，即約 $17,772 港元高位。那麼一星期後的現在，情況又如何？



周星馳表示進軍web3.0，得到不少藝人支持。（IG@stephenchow）

根據今日（12/2）二手價顯示，NFT系列的地板價已回落至0.54 ETH水平，以一顆ETH（以太幣）兌$2,485 USDT 計算，即每個價值約 $10,533港元，單論從最高位跌幅的話有近40%。如果有人於一星期前最高位購入的話，現在大概會欲哭無淚......不過！如果有人從鑄造價附近入手的話，也最多只是「賺少咗」7千多。

冇事嘅，由高位跌咗40％啫。（截圖）

周星馳表示進軍web3.0，得到不少粉絲、藝人支持。（IG@stephenchow）

NFT本為一種網上儲存的數碼，並不會有如傳統銀行一般的保障系統，所以經常性都會出現有使用者的加密貨幣錢包被整個盜取、清空的事件。另一個值得一提的是，近日Nobody官方發布了有持有者的NFT失竊的消息，根據資料，共有41個NFT被盜走，其中有人錢包失竊，損失了超過20張Nobody NFT，損失超過20萬港元。

NFT被盜真係追唔返。（截圖）

周星馳｜星爺NFT「Nobody」開賣爆升 轉手即賺5倍真係咁好搵？

早前這個「Nobody」NFT系列以混合投標及白名單方式發售，白表單為預先訂購制而投標即是，開放時有興趣的收藏者可存入相應數量的加密貨幣，以抽籤形式購買。星爺NFT「Nobody」系列總數為10,000張，每張為0.19527 ETH。以今日（2月5日）以太幣（ETH），每顆以太幣$2,315 USDT計算，則每個星爺NFT「Nobody」成本約需 $3,548 港元。

以每張NFT0.19527 ETH計，整套10,000張「Nobody」NFT系列，官方共可得約1,925.7ETH，即約3,500萬港元左右。

周星馳表示進軍web3.0，得到不少粉絲、藝人支持。（IG@stephenchow）

雖然近來NFT市場，特別是以太鏈的NFT正在經歷熊市一遍死氣沉沉的景象，但昨晚（04/2）開始空投（因為發售日期為數天前）後，交易量亦相當之好。晚上８時開始空投後，即有人大批買星爺NFT「Nobody」，在眾多需要之下，系列的Floor Price（地板價，即最低購入價）在一兩個小時已迅速上升了兩倍，直至今日（05/02）星爺NFT「Nobody」系列已上升到每張0.978 ETH，即約 $17,772 港元，升幅近乎5倍。有不少網民都在 X（前身：Twitter）表示，周星馳這一次是「派錢」！

每張NFT都是由不同組件部份組成。

星爺NFT「Nobody」現地板價為0.97eth 上下。（截圖）

有不少大戶進駐，部份持有50，60張以上。（截圖）

從鏈上數據顯示，有人從0.3 ETH開始於NFT二手平台大批買入，最終入手了50個。如果以每張0.3 ETH計算，即他在一晚之內，以27萬港元的成本，在10小時內淨賺了約62萬港元。從NFT交易平台可以看到，仍有不少人持有超有50張或以上。