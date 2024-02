現年39歲的鍾嘉欣(Linda)在2015年與脊醫Jeremy結婚,婚後育有兩女一子,一家五口幸福美滿。為了照顧家庭,鍾嘉欣近年亦自此減產長居加拿大生活。轉眼間鍾嘉欣同老公已經結婚9年,兩人近日難得撇低三個仔女到馬爾代夫再度蜜月,享受二人世界。連日來鍾嘉欣分享了不少度假照,今日(13日)她再曬出一系列靚相,並寫道:「My heart is happy and my soul is happy. I had a magical experience. (我的心是快樂的,我的靈魂是快樂的。我有一次神奇的經歷。」

鍾嘉欣同老公近日難得撇低三個仔女到馬爾代夫再度蜜月,享受二人世界。(IG@chungkayanlinda)

相中所見,鍾嘉欣分別以白色同紅色泳衣上陣,她在泳池一邊欣賞日出,一邊大嘆水上早餐,相當享受!之後她又換上紅色泳衣玩水上韆鞦,大騷白滑長腿。雖然鍾嘉欣未有以正面示人,但老公視角下的她全程甜笑,隔住個Mon都Feel到有幾幸福!

一邊欣賞日出,一邊大嘆水上早餐。(IG@chungkayanlinda)

玩水上韆鞦。(IG@chungkayanlinda)

潛水。(IG@chungkayanlinda)