30歲忽然富貴小花情人節派福利　性感比堅尼曬誘人身材竟被稱陷阱

現年30歲、有「魔鬼胸」之稱的蔚雨芯（Rainky）自去年宣布與無綫（TVB）正式完約回復自由身後，集中火力專心經營她的自家美容品牌。雖然如此，但蔚雨芯並沒有冷待一班粉絲和網民，除了常在社交平台分享其日常生活，當然不少得大派福利圖，而且每次都不會令人失望，睇到人「㷫烚烚」。

蔚雨芯年初一分享性感內衣自拍，大曬傲人上圍及馬甲線！（IG@rainkywai）

今日情人節再來一擊泳衣照，同樣火辣。（IG@rainkywai）

適逢農曆新年，蔚雨芯近日連環發炮賀新春，繼年初一大曬火紅內衣性感照後，今日（14日）情人節又再出擊，在社交平台分享了另一輯比堅尼照。相中，蔚雨芯穿上白色比堅尼與陽光玩遊戲，她坐在泳池邊大擺誘人Pose，S型火辣身材表露無遺，其中幾張側拍相片，豐滿上圍更呈現出若隱若現的效果，簡直衝擊網民眼球，再加上一身白滑肌膚及一對大長腿，極度誘人。

泳池邊同陽光玩遊戲。（IG@rainkywai）

肌膚白滑又有一對長腿，無得輸。（IG@rainkywai）

相片一出隨即引來網民騷動，紛紛留言大讚：「Sexy Pretty Lady」、「Red card...」、「情人節快樂，你好性感喔」、「我不會信冇P過副body ，怎可能那麼完美呢…… 大家情人節在看這四圖後一定快樂」，當中人夫高皓正則搞笑說：「陷阱，情人節post呢張嘢出嚟，已婚唔可以Like」，蔚雨芯也有回覆說：「等我返嚟，叫埋阿嫂一齊做運動行山」。

30歲富貴小花年初一曬火紅內衣性感照 搞美容王國住2500呎獨立屋

這個側拍真的不得了。（IG@rainkywai）

人夫高皓正笑指對方情人出這個po是陷阱。（IG@rainkywai）

蔚雨芯有樣有身材，理應不乏裙下之臣，但其感情狀態卻一直是謎，早前被指「忽然富貴」，蔚雨芯在接受《香港01》訪問時，激動澄清：「呢個都真係OMG！我可以好直接咁講。人哋呢好鍾意將論壇上面嘅copy落嚟變做一單新聞，新聞出咗街之後每一間就copy就變瘋傳。當時我冇講出嚟，就係出律師信。因為我都要專重返爹哋媽咪，所有不實報道我都要take care佢哋感受，好多嘢都係屋企嘅，並不是某某男子。」

蔚雨芯搬入2,500呎獨立屋。（IG@rainkywai）

泳池打卡。（IG@rainkywai）

至於被問到會不會和窮人拍拖時，蔚雨芯則回答：「基本上我拍拖係唔睇對方家底或者有冇錢，因為我試過同一啲自己打拚嘅男仔，我覺得佢好有power，好識去珍惜一啲嘢， 好緊要。如果佢本身background好有錢，佢未必識去珍惜你呢份愛。呢個世界係公平嘅，要搵一個background好又好嘅男仔，哪裡來呢？絕種啦。」

蔚雨芯曬名牌手袋櫃。（IG@rainkywai）

否認「忽然富貴」。（IG@rainkywai）