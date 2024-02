鄭中基於年初四 (13/2) 舉行首場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》,除吸引一眾樂迷粉絲入場欣賞,也獲大批圈中好友到場支持,他的太太余思敏(Sammie)以及一對寶貝仔女都有現身撐爸爸,場面非常熱鬧。昨晚 (16/2) 舉行了第三場,除了鄧麗欣 (Stephy) 擔任嘉賓外,鄭中基的12歲囡囡鄭梓喬 (Emma) 更於個唱上壓軸登場,與爸爸合唱《My Only One》,十分溫馨,亦令觀眾相當驚喜,掀起了全晚高潮。

鄭中基喺紅館陪大家過新年。

鄭中基(IG@tinyeyes39)

鄭中基(IG@tinyeyes39)

有不少網民都於社交網分享了當晚鄭中基與囡囡鄭梓喬在台上親子合唱的片段。鄭梓喬表現得相當淡定,和爸爸合唱十分合拍。她亦遺傳了爸爸的靚聲和歌藝,年紀輕輕已唱得相當不錯,尤其是唱英語的那部分更是悅耳,贏得全場掌聲。網民亦紛紛留言大讚Emma有潛質,又驚訝她原來已長這麼大了。不少網民都讚Emma好靚女,跟她媽媽似足餅印。

鄭中基與囡囡同台合唱。(小紅書)

鄭中基與囡囡同台合唱。(小紅書)

鄭中基與囡囡同台合唱。(小紅書)

鄭中基與囡囡同台合唱。(小紅書)

鄭中基與囡囡同台合唱。(小紅書)

鄭中基余思敏愛女EMMA。(IG:@sammieyucm)

點擊睇鄭中基愛女Emma小學畢業照: