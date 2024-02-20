郭富城大馬個唱重回顛峰　騷爆肌身型又夠幽默獲網民認可：講多謝

58歲「舞台王者」郭富城近日降臨馬來西亞雲頂，舉行《舞林星傳世界巡迴演唱會2024 馬來西亞站安哥篇》，城城此行深受當地民眾歡迎，不少粉絲親自到機場接機，演唱會更是座無虛席。

城城近日降臨馬來西亞雲頂，舉行《舞林星傳世界巡迴演唱會2024 馬來西亞站安哥篇》。（IG@aaronkwokxx）

城城開騷絕無欺場。（IG@aaronkwokxx）

型呀。（IG@aaronkwokxx）

舞台王者。（IG@aaronkwokxx）

適逢演唱會頭場（16日）是初七「人日」，城城送上「節日限定版」，就是與全場觀眾大唱「生日歌」，其中一句「Happy birthday to you and me！」冧爆粉絲。

適逢演唱會頭場（16日）是初七「人日」，城城送上「節日限定版」。（小紅書截圖）

冧爆粉絲。（小紅書截圖）

另外，城城狀態更是弗到漏，有網民將當晚睇騷的片段分享到社交平台，並以「郭富城58歲熟男的魅力」，寫道：「終於有幸看 #郭富城的演唱會啦。一開始還蠻擔心在雲頂低氣壓+生病剛痊癒的他，狀態會不好～但『四大天王』果真名不虛傳，不只連唱多首歌+間中很少休息，不斷耍幽默+狂撒嬌，還大派粉絲福利，真的是全程high翻天的演唱會太值得去了！ ！雖然陪著去看媽媽的青春，卻瞬間被這58歲熟男的魅力感染愛了愛了～」

城城入鄉隨俗以馬拉話多謝當地攝影師。（小紅書截圖）

順便賣萌一下。（小紅書截圖）

城城又趁換衫時騷肌。（小紅書截圖）

這對又粗又壯又佈滿青筋的手臂不得了。（小紅書截圖）

加送背肌。（小紅書截圖）

除了連番勁歌熱舞外，城城還在個唱上展露其幽默一面。他除下外套時笑言：「哎呀，終於可以著件咁嘅背心，同大家見下面了，好舒服呀！」之後工作人員向城城遞上一件鑲滿窩釘的皮褸，城城即笑指：「你唔好叫我著，擺喺度先。」隨後他去拿起件皮褸，續言：「呢件衫唔係講笑，你哋睇吓幾重。」實情原來他是以攞起件衫為名，實質是想借機展示其又粗又壯兼爆晒筋的一對麒麟臂，城城見大家如此熱情，再即刻「加碼」騷多個背肌，引得全場觀眾失控式尖叫。

城城主動要求同觀眾合照留念。（小紅書截圖）

城城主動要求同觀眾合照留念。（小紅書截圖）

城城親自示範不同的「心心」。（小紅書截圖）

城城親自示範不同的「心心」。（小紅書截圖）

但城城最後決定「反V」手勢。（小紅書截圖）

但城城最後決定「反V」手勢。（小紅書截圖）

想不到城城都有那麼搞笑一面。（小紅書截圖）

城城之後又搞笑說：「今次嘅演唱會完咗之後，我相信都會有一段時間才能夠返嚟Genting（雲頂）呢度，同大家近距離叮一叮。」他提出與觀眾大合照留念，期間又撒嬌說：「我可唔可以同你哋影張相呀？我求吓你同我影張相呀！俾個機會我好唔好？」觀眾當然說可以，城城再親身示範「心心」和「反V」手勢Pose，問觀眾想做哪一個：「我求吓你哋做一次啦好唔好啊？」話畢，他還乘勝追擊，表示相片會分享到其社交平台，未追蹤他的觀眾可以去追蹤他。現場氣氛相當高漲。

城城與觀眾大合照。（小紅書截圖）

趁機叫大家add他Instagram。（小紅書截圖）

城城親自揸機自拍。（小紅書截圖）

城城將自拍照分享到社交平台，可見現場座無虛席。（IG@aaronkwokxx）

近年城城開騷不時被彈有老態、跳不動等，今次的表演可以說是用實力說話，以實力還擊質疑。不少網民都力撐城城要克服雲頂高原連番勁歌熱舞，並不是易事，大讚他快將登「6」，依然寶刀未老：「這個年紀仲邊唱邊跳還唱得好好」、「覺得好厲害，還能唱跳」、「這絕對真唱沒對嘴」、「誰說他跳不動了」、「有幾個人可以像他這個年紀還可以這樣唱跳的呢？果然是天王」；還有網民借用郭富城在電影《臨時劫案》中一句：「講多謝」回應，非常入戲。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）