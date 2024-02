郭富城大馬個唱重回顛峰　騷爆肌身型又夠幽默獲網民認可：講多謝

58歲「舞台王者」郭富城近日降臨馬來西亞雲頂,舉行《舞林星傳世界巡迴演唱會2024 馬來西亞站安哥篇》,城城此行深受當地民眾歡迎,不少粉絲親自到機場接機,演唱會更是座無虛席。

城城近日降臨馬來西亞雲頂,舉行《舞林星傳世界巡迴演唱會2024 馬來西亞站安哥篇》。(IG@aaronkwokxx)

適逢演唱會頭場(16日)是初七「人日」,城城送上「節日限定版」,就是與全場觀眾大唱「生日歌」,其中一句「Happy birthday to you and me!」冧爆粉絲。

適逢演唱會頭場(16日)是初七「人日」,城城送上「節日限定版」。(小紅書截圖)

另外,城城狀態更是弗到漏,有網民將當晚睇騷的片段分享到社交平台,並以「郭富城58歲熟男的魅力」,寫道:「終於有幸看 #郭富城的演唱會啦。一開始還蠻擔心在雲頂低氣壓+生病剛痊癒的他,狀態會不好~但『四大天王』果真名不虛傳,不只連唱多首歌+間中很少休息,不斷耍幽默+狂撒嬌,還大派粉絲福利,真的是全程high翻天的演唱會太值得去了! !雖然陪著去看媽媽的青春,卻瞬間被這58歲熟男的魅力感染愛了愛了~」

城城入鄉隨俗以馬拉話多謝當地攝影師。(小紅書截圖)

城城又趁換衫時騷肌。(小紅書截圖)

這對又粗又壯又佈滿青筋的手臂不得了。(小紅書截圖)

加送背肌。(小紅書截圖)

除了連番勁歌熱舞外,城城還在個唱上展露其幽默一面。他除下外套時笑言:「哎呀,終於可以著件咁嘅背心,同大家見下面了,好舒服呀!」之後工作人員向城城遞上一件鑲滿窩釘的皮褸,城城即笑指:「你唔好叫我著,擺喺度先。」隨後他去拿起件皮褸,續言:「呢件衫唔係講笑,你哋睇吓幾重。」實情原來他是以攞起件衫為名,實質是想借機展示其又粗又壯兼爆晒筋的一對麒麟臂,城城見大家如此熱情,再即刻「加碼」騷多個背肌,引得全場觀眾失控式尖叫。

城城主動要求同觀眾合照留念。(小紅書截圖)

城城親自示範不同的「心心」。(小紅書截圖)

但城城最後決定「反V」手勢。(小紅書截圖)

想不到城城都有那麼搞笑一面。(小紅書截圖)

城城之後又搞笑說:「今次嘅演唱會完咗之後,我相信都會有一段時間才能夠返嚟Genting(雲頂)呢度,同大家近距離叮一叮。」他提出與觀眾大合照留念,期間又撒嬌說:「我可唔可以同你哋影張相呀?我求吓你同我影張相呀!俾個機會我好唔好?」觀眾當然說可以,城城再親身示範「心心」和「反V」手勢Pose,問觀眾想做哪一個:「我求吓你哋做一次啦好唔好啊?」話畢,他還乘勝追擊,表示相片會分享到其社交平台,未追蹤他的觀眾可以去追蹤他。現場氣氛相當高漲。

城城與觀眾大合照。(小紅書截圖)

趁機叫大家add他Instagram。(小紅書截圖)

城城親自揸機自拍。(小紅書截圖)

城城將自拍照分享到社交平台,可見現場座無虛席。(IG@aaronkwokxx)

近年城城開騷不時被彈有老態、跳不動等,今次的表演可以說是用實力說話,以實力還擊質疑。不少網民都力撐城城要克服雲頂高原連番勁歌熱舞,並不是易事,大讚他快將登「6」,依然寶刀未老:「這個年紀仲邊唱邊跳還唱得好好」、「覺得好厲害,還能唱跳」、「這絕對真唱沒對嘴」、「誰說他跳不動了」、「有幾個人可以像他這個年紀還可以這樣唱跳的呢?果然是天王」;還有網民借用郭富城在電影《臨時劫案》中一句:「講多謝」回應,非常入戲。

