《愛回家之開心速遞》播出7周年　呂慧儀曬歷年合照掀回憶

處境劇每日晚飯時間陪住觀眾，是演員入屋最佳途徑，轉眼間《愛回家之開心速遞》原來播出七周年了，核心人物之一呂慧儀在IG分享歷年海報及劇照，掀起集體回憶。



《愛回家之開心速遞》在2017年2月20日晚上首播。（IG：@konniecrab）

《愛回家之開心速遞》播出7周年。（IG：@konniecrab）

2017年2月20日晚上，是《愛回家之開心速遞》首播的日子，轉眼走過8個年頭，熊家二家姐呂慧儀分享感受：「第八年開始了！今晚大家有看嗎？由第一集開始，水水就有熊家寶寶們陪着，非常感恩還有電視機旁邊的你們一直陪伴，每晚捧場！手機中有很多拍攝時的照片同大家分享。時間過得很快，我們會繼續努力！記得繼續支持我們喔！#從第一集開始#就愛上這團隊#伴你成長#伴我成長#熊若水#有愛的熊家人#有愛的11廠#有愛的團隊#有愛的幕後同僚#有愛的神編劇組#大家試過的造型不能盡錄#唔知黎緊我哋會試咩嘢呢#最後果條片#每張照片的故事#你們記得嗎」

《愛回家之開心速遞》熊家人感情要好。（IG：@konniecrab）

《愛回家之開心速遞》中，蘇韻姿及馬貫東已很久「沒回家」。（IG：@konniecrab）

從開播首張海報，多張照片都是熊家人包括爸爸「熊樹根」劉丹、叔叔「熊樹仁」單立文、大家姐「熊尚善」滕麗名、細妹「熊心如」蘇韻姿及姨甥仔「金城安」周嘉洛相親相愛的畫面，隨住各有發展，周嘉洛經常外借拍劇，熊心如」蘇韻姿更是被離開劇組一年，熊家一家團聚仍無期，令網民大呼懷念。

《愛回家之開心速遞》熊家二家姐呂慧儀感受甚深。（IG：@konniecrab）

呂慧儀從《愛回家之開心速遞》一開播已在劇組。（IG：@konniecrab）

《愛回家之開心速遞》曾有不少巨星客串（IG：@konniecrab）

《愛回家之開心速遞》造型多變。（IG：@konniecrab）