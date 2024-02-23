樂基兒與兒子居於印尼　陳豪唱《歲月如歌》有進步：今次升返空

陳豪與樂基兒（Gaile ）今日（22日）出席一個乳酪品牌的記者會，二人接受傳媒訪問時雙雙表示今年在香港度歲， 樂基兒就表示見了很久沒見的朋友，也吃了很多喜歡的食物，例如有年糕、蘿蔔糕、雲吞麵、豬潤粥等，她感到很滿足。而陳豪亦表示今年新年有去拜年：「同屋企人見吓面啊，同啲朋友聚吓，總之大家一齊見見吓面聚吓會，開心吓囉。」

陳豪與樂基兒表示今年在香港度歲。（胡凱欣 攝)

陳豪被問到有3個小朋友，在逗利是方面定可「回本」，他就說：「我同Aimee(陳茵媺）都係度煩緊到底畀利是自己小朋友係多定少呢，呢個都係一個家長會考慮嘅問題。」他又講到3個小朋友還小時就會幫他們處理逗回來利是錢，但因為他們慢慢長大了，現在已經開始自己來處理利是錢。

陳豪同Amy煩緊到底畀利是自己小朋友係多定少。（胡凱欣 攝)

陳豪亦說到叫小朋友學會自己理財：「有自己銀包，有自己啲錢，我哋已經開始畀佢哋處理自己嘅財務啊，出埠去玩嘅話用返自己銀包嘅錢。大仔就好孤寒嘅，咁但係佢遇到自己鍾意嘅就咩都買。二仔呢就好慳檢，愈平就愈買。而女女呢只要就鍾意就買。」三人的處理方式都不同，他更說兩個小朋友都學到他慳檢的美德。

陳豪話女女洗錢最豪爽，想買就買。（胡凱欣 攝)

陳豪最近經常被網民發現在內地的知名超市購物，他則說：「我同所有家長都一樣，總之邊度啲嘢多，邊度啲嘢平嘅話，買唔買都好，都過去望一望先。」果然成為爸爸的他十分精打細算。除了照顧家中的「化骨龍」外，陳豪平時亦會自掏腰包請大家吃東西，精打細算的他亦會在超市大手入貨，請大家大快朵頤。

陳豪最近經常被網民發現在內地的知名超市購物。（胡凱欣 攝)

另外，陳豪被讚最近在新加坡商演再唱經典金曲《歲月如歌》已經進步不少，竟意外地悅耳動聽，音準準確，感情充沛，令不少人刮目相看。陳豪表示：「自從上次之後啦，我有個任務，我唔能夠再畀隻飛機跌落嚟，今次升返空。」他說到不會因為歌曲的難度而畏懼，更會向難度挑戰。而被問到會否考慮與太太一同合唱時，他就表示：「冇啊！問得好啊，呢個係一個好嘅機會嚟！」

陳豪被讚最近在新加坡商演再唱經典金曲《歲月如歌》已經進步不少。（胡凱欣 攝)

陳豪最拿手就是咖啡，樂基兒被問到有沒有喝過他沖的咖啡，她表示沒有：「冇喎，頭先我都跟住佢整yougurt，佢都整得好professional，就知道佢入得廚房！係入得廚房嘅男仔。」樂基兒亦被問到有否幫小朋友儲蓄時，她說：「因為我小朋友仲比較細啦，咁通常會幫佢儲啦，佢依家都係比較鍾意儲coins。」而其他則由媽媽代為保管，待長大後才還給他。樂基兒亦說到因為今次回來時間不多，所以沒有帶同小朋友同行，她說到現在居於印尼，兒子亦在當地讀書。

樂基兒說到現在居於印尼，兒子亦在當地讀書。（胡凱欣 攝)

樂基兒話陳豪「入得廚房」。（胡凱欣 攝)