拍拖4年的18年港姐亞軍鄧卓殷(Amber)與郭子豪(Arnold),今年情人節宣布喜訊,男方在郵輪舉行盛大求婚派對。日前再分享一輯極具香港風味的婚紗照,相當有代表性。



鄧卓殷獲郭子豪郵輪求婚。(ig@amber.tcy)

2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷(Amber)港大建築系畢業後曾做過見習建築師,不過未成為正式的建築師就參選港姐加入娛樂圈。其後一邊拍劇一邊讀書,2021年年尾完成港大的建築系碩士課程,再進修2年做普拉提私人教練,相當好學,亦令身形愈來愈靚。

鄧卓殷相當好學,入行後再進修。(ig@amber.tcy)

鄧卓殷郭子豪拍特色婚照。(ig@amber.tcy)

鄧卓殷短裙作婚紗與郭子豪到別具意義的地點拍婚照。(ig@amber.tcy)

是次公開的婚照玩味十足,Amber選擇白色跌膊短裙作婚紗,配以杏色短靴騷美腿,啡色曲髮夾上澎湃短頭紗,相當有特色。二人到極具香港特式的中式唐水店拍攝婚照,互餵湯圓非常甜蜜。原來此店是郭子豪自小光顧,亦是鄧卓殷當年拍劇時的第一個主景,所以別頗有意思:「食左湯丸未? 合成糖水 Arnold由細食到大,淨係食#46舊式加冰 又係我拍劇嘅第一個主景 thank you for allowing us to make this happen」

鄧卓殷郭子豪互餵湯圓。(ig@amber.tcy)

