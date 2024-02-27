億萬闊太投資7位數創BB App市值近半億　7千呎豪宅開Party極奢華

亞視前高層盛品儒與名媛蔡一鳳於2014年結婚，兩人育有一對龍鳳胎，家住7000呎赤柱獨立屋，一家四口生活幸福愉快。成為人妻人母的蔡一鳳除了主力照顧家庭，也有打理自己的生意，家庭事業兩兼顧。最近她又有新搞作，創立了一個專為媽媽而設的The M Club - BBCook Apps，主要提供寶寶的健康食譜，以及有關母嬰各方面的資訊。

18年10月蔡一鳳為盛品儒誕下龍鳳胎。（FACEBOOK圖片）

蔡一鳳表示：「其實喺2020年我小朋友2歲時我已經開始有呢個concept。 2021年年尾開始同幾個位partner詳細傾緊，當時叫BB Cook。主要服務對象喺target媽媽。如今甚至加入AI理念，希望成為一個標誌性嘅Smart母嬰醫療平台。當時因為我好知道痛點，我啲朋友一係睇住我痛，一係自己都痛，咁樣不謀而合。好快脆我哋就寫咗30幾個功能，成為我哋 App 嘅大方向。

當然做盤生意，唔會係寫個app周圍講吓咁簡單。品牌定位、用戶體驗、內容合作、生態支付、視頻製作等等都係細節。呢兩年幾，我哋幾個股東一直喺度磨細節，個個都非常投入，非常認真。」

蔡一鳳與她的投資股東、團隊以及好友。(facebook圖片)

蔡一鳳日前就於她的豪宅舉行了一個launch party，她說：「呢次活動出席嘅人全部都係我哋股東自己嘅朋友。金融、地產、投資、保險、教育、銀行、法律、醫療大健康、知識產權、娛樂圈，各行各業嘅專家都有，而且每位都同我哋六個股東有比較親密嘅關係。出席嘅朋友，甚至我嘅股東，都有包括我老公嘅朋友，或者識我老公先識我嘅人。所以老公都非常認同佢哋。」

蔡一鳳與她的合作伙伴。(fb圖片)

蔡一鳳續說：「經過咗細心嘅規劃，同埋市場嘅調查，我哋合資公司從 BB Cook 改名做 M Club，公司logo更用咗我珠寶鐘錶公司 Marvella 配套嘅顏色。多謝我D股東同朋友們，都好認同我嘅理念同方向。我同佢哋非常合拍。加埋發佈會上都係我自己同股東嘅朋友一齊參與，我對呢盤生意更有信心！」

蔡一鳳事業家庭兩兼顧。(fb圖片)

問到今次投資了多少錢，蔡一鳳表示：「我哋唔係用好多錢，至今用咗唔超過7位數字現金，不過公司市值已經過4000萬，大家都係攞自己啲資源出嚟促成咗呢件事。我做生意嘅理念係最重要唔好燒太多錢，可以由零創造出巨無霸、獨角獸都係我哋股東堅持嘅理念。而且要識得幫小股東慳錢，唔一定要嘥嘅錢盡量節省，應該用嘅都要斤斤計較。」

蔡一鳳又有新搞作。(fb圖片)

蔡一鳳講解說：「呢個App第一期最主要功能係幫媽媽及小朋友照顧者提供由營養師認證嘅健康營養餐單，讓媽媽可以通過我們提供的餐單自主設計一個禮拜甚至一個月嘅餐點給小朋友，並且讓媽媽和照顧者可以分享餐單的煮食方法、視頻予家中工人姐姐或其他照顧者，幫助媽媽節省時間減少操勞。多啲時間可以陪伴自己的孩子。以後會陸續推出各項圍繞母嬰市場的強大功能。」

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)