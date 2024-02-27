型爆男神曼谷被偶遇發現偷拍反應令人意外　真實人品與狀態惹熱議

古天樂入行多年來在各方面都發展順利，有傳古天樂當年獲泰國高人「白龍王」指點，曬黑有助他的運勢。其實古天樂也有拜四面佛，前日 (25/2) 就有網民於泰國曼谷著名四面佛壇偶遇古天樂，他在元宵節專程到當地拜四面佛還神。從網民於社交網上分享的照片可見，古天樂當日身穿黑衫黑褲，戴上黑色口罩，他跪在佛壇前誠心跪拜還神，眾多貢品中還有4隻金色大象，上面全都寫上「古天樂」名字，用以酬神答謝神恩。有網民就指那些金色大象一隻要六萬泰銖 ( 約港幣$13,100 )，足見他十分神心。

古天樂。（微博@電影暗殺風暴）

接受鄭裕玲《The Do Show》訪問當日，古天樂亦以相同配襯打扮出席《掃毒3：人在天涯》電影首映禮。（梁碧玲 攝）

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

今日（27日）凌晨又有網民於社交網上分享了她在泰國曼谷偶遇古天樂的照片，並留言寫道：「曼谷餐廳偶遇古天樂」。博主共post了三張照片，有兩張是從她的位置偷拍古天樂所坐的一枱，可見古天樂正與友人在用餐。而當古天樂發現被偷拍時，非但沒有生氣抗拒或黑面，反而是望向博主的鏡頭面露燦爛笑容，是由心而發的任影唔嬲，令人意外。他之後更與博主以及餐廳內的人大合照，盡顯親民友善本色。此post一出即惹起網民熱議，紛紛留言大讚古天樂人品絕佳，私底下確是零架子，親和力驚人，而且狀態很好，果然是男神。

古天樂出名重情義。(小紅書)

古天樂出名重情義。(小紅書)

網民於曼谷餐廳偶遇古天樂。(小紅書)

網民於曼谷餐廳偶遇古天樂。(小紅書)