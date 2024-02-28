婚後事劇透第三集｜黎諾懿賴慰玲赤裸浴缸激吻　尺度勁大畫面香艷

《婚後事》上集（第二集）講到，陳自瑤是外籍僱傭中心老闆娘兼烹飪KOL，女強人兼完美人妻，多年來因為羅子溢的性格缺憾而不停犧牲。陳自瑤曾想原諒羅子溢出軌，卻因《婚後事》而發現羅子溢仍深愛出軌對象，因此決意離婚，並為爭潘悅的管養權，於庭上誣衊羅子溢曾家暴。然而，潘悅始終心繫羅子溢，陳自瑤遂孤注一擲，軟硬兼施令閨蜜賴慰玲代為於網上公開《婚後事》，製造網絡輿論，公審羅子溢……潘悅於羅子溢醜聞曝光後，表現得全然歸向陳自瑤。陳自瑤傷人自傷，卻是置之死地而後生。

陳自瑤曾想原諒羅子溢出軌。(《婚後事》截圖)

陳自瑤晚晚發惡夢要睇心理醫生。(《婚後事》截圖)

陳自瑤決意離婚。(《婚後事》截圖)

《婚後事》最新一集（第三集）講到，黎諾懿是補習天王，其女友賴慰玲是他的左右手，暗中為黎諾懿打擊對手，更會為黎諾懿處理風流帳，令黎諾懿甚為滿意。黎諾懿原本順應家人要求，跟賴慰玲籌備婚事，期間回想起羅子溢、陳自瑤的婚姻關係，黎諾懿似因為婚姻恐懼，提出延遲婚事，賴慰玲無奈接受。未幾，黎諾懿發現賴慰玲暗裡為陳自瑤網暴羅子溢，黎諾懿大怒，卻被賴慰玲揭穿他一直暗戀陳自瑤……黎諾懿隱晦地向陳自瑤表明心跡，想陳自瑤收手，陳自瑤拒絕。時賴慰玲打算離開黎諾懿，黎諾懿坦言，賴慰玲才是他想要的女人。

羅子溢好激動。（《婚內情》截圖）

黎諾懿被賴慰玲踢爆暗戀陳自瑤。（《婚內情》截圖）

黎諾懿陳自瑤有路。（《婚內情》截圖）

黎諾懿陳自瑤有路。（《婚內情》截圖）

轉個頭黎諾懿賴慰玲浴缸中上演激情。（《婚內情》截圖）

轉個頭黎諾懿賴慰玲浴缸中上演激情。（《婚內情》截圖）

陳自瑤希望黎諾懿幫手。（《婚內情》截圖）

黎諾懿拒絕。（《婚內情》截圖）