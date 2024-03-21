婚後事大結局劇透｜羅子溢終要截肢　三對主角最後成功復合

《婚後事》上集（第19集）講到，潘悅（區明妙飾）的大學生活多姿多彩，卻被羅子溢患癌的噩耗打斷。羅子溢希望潘悅留點空間給他，潘悅順應其意願，卻被陳自瑤責難，母女爭吵。羅子溢拒人千里，潘悅想關心亦無從入手。潘悅想用愛情忘記煩惱，誰料初戀對象竟是渣男……潘悅利用渣男為自己蹭流量，並主動找羅子溢，希望羅子溢能接受讓她同行下去。黎諾懿為潘悅阻擋渣男的糾纏，渣男找人將黎諾懿打至重傷，墮海昏迷。潘悅自覺闖下大禍，遇上羅子溢因病崩潰的一瞬，父女共同上了一課……

遇上渣男。（劇集截圖）

遇上渣男。（劇集截圖）

被強姦？（劇集截圖）

被強姦？（劇集截圖）

被強姦？（劇集截圖）

區明妙去到盡。（劇集截圖）

區明妙去到盡。（劇集截圖）

區明妙去到盡。（劇集截圖）

《婚後事》大結局（第20集）講到，黎諾懿昏迷，賴慰玲才知道黎諾懿一直沒有忘記兒子的臉容。羅子溢、陳自瑤約定從此保持適度的距離，去欣賞對方，不佔有、不操控、不強求。羅天宇、王敏奕分居，因為距離，羅天宇終於能以王敏奕的視點，看到自己對王敏奕的傷害，王敏奕亦終於能夠在千瘡百孔裡，回顧羅天宇的愛與付出。賴慰玲找到黎諾懿保留的兒子遺物，終於明白既然二人可以用另一方式繼續愛兒子，二人也自然可以轉換另一個方法，繼續相愛。羅子溢截肢後，跟陳自瑤一樣要重新適應生活裡每個細節，但二人只要同行，無懼蹣跚。羅天宇、王敏奕共同創作，明白愛情故事，無所謂大團圓結局，因為婚後事，就是一場終身的修行，週而復始……

羅子溢終要截肢。（劇集截圖）

成功復合。（劇集截圖）