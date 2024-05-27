家族榮耀之繼承者11-16劇透｜劉江終於醒　羅子溢係遊艇仔

《家族榮耀之繼承者》第11-16劇透。

《家族榮耀之繼承者》故事大綱：

丘皓兒(佘詩曼飾)是丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強的她相信自己絕對有當家族繼承者的能力。然而，重男輕女的丘老太爺丘瀚洋(劉江飾)一直將唯一的男孫丘智斌(羅子溢飾)視為繼承人進行培養，丘皓兒則被冷落，更一直被集團副主席、二叔丘守義(羅嘉良飾)打壓，英雄無用武之地。丘老太爺突然病重，留下令眾人譁然的委託書，反常地委託孫女丘皓兒全權代理集團主席的工作。丘皓兒面對丘守義、丘智斌一房人等的質疑與阻撓，憤然應戰，在律師前男友高浚(林峯飾)的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而沒多久丘老太爺突然離世，留下一錘定音的遺書，丘家產業仍是落在丘守義、丘智斌父子手中。一場豪門爭鬥表面上看塵埃落定，暗裡卻隨著丘智斌的真實身份被揭發，走向全新篇章。

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《家族榮耀之繼承者》第十一集 (05/27)

佘詩曼的秘書收受了羅子溢的賄賂後迅速離港，佘詩曼無法問個明白。警方和消防處成立專案小組調查火災事件，許紹雄擔心佘詩曼要坐牢，找人頂罪，佘詩曼卻突然召開記者會，表示會承擔所有責任，羅嘉良趁機暫停佘詩曼對商場的管理權。

羅嘉良趁機暫停佘詩曼對商場的管理權。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第十二集 (05/28)

羅子溢令王敏奕漸傾向他這邊，又用苦肉計令梁諾妍幫他。梁靖琪得知余安安是生母，羅嘉良吩咐各人保密。羅子溢帶王敏奕到馬來西亞簽賭場合約，本約好吃晚餐，但羅子溢爽約…羅子溢幫甦醒的劉江轉院以阻止佘詩曼接觸劉江，探病也要經他安排。

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劉江終於醒返。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第十三集 (05/29)

梁靖琪醉酒撞車，張鳳妮好言相勸，卻遭冷眼相待，令她不禁想起往事。佘詩曼每次去療養院，劉江都在沉睡，終於劉江在清醒之時跟佘詩曼見到面，得知羅嘉良和羅子溢的所為，決定更改遺囑。佘詩曼要帶劉江去律師行簽字，羅子溢趕來阻撓。

如果改遺囑佢就大鑊。（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第十四集 (05/30)

羅子溢向王敏奕示愛；佘詩曼被判監禁六星期，林峯找到Annie母親，以為能幫佘詩曼脫罪，最後Annie消失，佘詩曼決定認罪；林峯查到是吳岱融洩密，吳岱融說是報恩；梁靖琪向林峯說出自己不是張鳳妮親生。張鳳妮向梁靖琪說出把女嬰調包的事。

佢啲關係好複雜！（劇照）

《家族榮耀之繼承者》第十五集 (05/31)

梁靖琪偷偷化驗了全家人的DNA，發現自己跟羅嘉良竟然毫無血緣關係。羅嘉良對陳靜的背景產生懷疑，暗中派人調查她的往事，得悉朱父的死其實與他有關。羅子溢與王敏奕打得火熱，但面對梁諾妍逼婚，也只能硬著頭皮答應。