逆天奇案2劇透第4集｜姜大衞計錯數　社團龍頭棍竟然俾個女人偷咗

《逆天奇案2》上集（第3集）講到，一輛歌手保母車被駭客入侵，肆意追撞人群，造成多人受傷。O記奉命查出恐襲真兇，但毫無頭緒，未料駭客再犯案，令交通燈號大混亂……O記找到駭客藏身位置，駭客早一步逃去，並干擾警隊車輛的電腦系統，陳展鵬竭力追捕……林夏薇代表警方聯絡方力申幫忙向張頴康套話，方力申初次見面已成功令張頴康放下戒心，二人開始建立關係。黃智賢與蔣祖曼開展半同居生活，甜蜜之際卻見父親李龍基撞上來，鬧出尷尬。姜大衞聘蔣祖曼打官司，對蔣祖曼的專業作風感欣賞。

炎明熹一出場就俾車撞死？（劇集截圖）

炎明熹一出場就俾車撞死？（劇集截圖）

交通燈號大混亂。（劇集截圖）

交通燈號大混亂。（劇集截圖）

方力申唔通會成為final boss？（劇集截圖）

方力申唔通會成為final boss？（劇集截圖）

方力申唔通會成為final boss？（劇集截圖）

《逆天奇案2》最新一集（第4集）講到，姜大衞動用勢力幫蔣祖曼解決麻煩客，蔣祖曼堅持原則，請姜大衞不用費心。姜大衞發現肺部有良性腫瘤，想將洪勝話事人之位交予兒子林景程，唯一對手是社團內另一頭目韓耀星。警方密切注視這場話事人選舉，林景程不聽警告有所動作，陳展鵬帶隊到其兒子生日會……社團準備祭祠儀式，林景程領手下往取回龍頭棍信物，惟會上發現龍頭棍不翼而飛。林景程急需找回，情婦Jenny來電表明龍頭棍在她手上……姜大衞接受手術後，得知林景程弄得江湖大亂，也甚苦惱。

姜大衞想將洪勝話事人之位交予兒子林景程。（劇集截圖）

警方密切注視這場話事人選舉。（劇集截圖）

警方密切注視這場話事人選舉。（劇集截圖）

唯一對手是社團內另一頭目韓耀星。（劇集截圖）