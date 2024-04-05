逆天奇案2劇透第9集｜高鈞賢係鏹水案兇手？　竟然同方力申有關係

《逆天奇案2》上集（第8集）講到，方力申透過「腦波儀」讓鄭俊弘「說出」三十年前的往事……鄭俊弘出身名門望族，在政治婚姻中受惡妻輕視冷待。之後鄭俊弘偶遇推銷投資基金的珊珊，二人互有好感，終發展出婚外情……謝雪心猜出鄭俊弘有外遇，命他盡快分手。郭柏妍、鄭俊弘相約在村屋見面……陳展鵬擔心林夏薇被情騙，引來誤會，林夏薇希望與陳展鵬保持「朋友」關係。警方請方力申拍攝直播節目，林夏薇發現事前資料有誤即趕往現場。方力申見林夏薇狼狽趕來，更是毫無抱怨，對林夏薇印象加深。

《逆天奇案2》最新一集（第9集）講到，高空投擲鏹水瓶案接連發生，兇徒恐嚇要求釋放「保母車恐襲案」犯人。方力申獲邀分析兇徒手法，幫助O記成功破案。林夏薇救助地上雀鳥，方力申對其印象再加深。方力申與張頴康到戶外玩遊戲，二人彷彿甚有默契。警方懷疑高鈞賢發出可疑加密訊息，始知是誤會。熱情的高鈞賢是電腦保安專家，與冷靜的方力申卻是大學好友。黃智賢被委派打擊河埔下村不法活動，謝東閔決心當村長，要改變村內歪風，其妻恩感猶豫，被謝東閔的堂姐廖碧芝（林熹瞳飾）說服後也支持丈夫……

又有新案件發生。（劇集截圖）

又有新案件發生。（劇集截圖）

愈來愈深入。（劇集截圖）

佢就係兇手。（劇集截圖）

唔通係佢？（劇集截圖）

唔通係佢？（劇集截圖）