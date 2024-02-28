佘詩曼內地出席活動為粉絲簽民遭強行阻止　即場被嚇到咁嘅樣...

三料視后佘詩曼憑無綫劇《新聞女王》紅遍中、港，雖然劇集播映完已經一段時間，但「Man姐」熱潮依然未有冷卻，佘詩曼的工作接踵而來，人氣爆燈。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（陳順禎 攝）

佘詩曼現時紅遍中、港。（陳順禎 攝）

早前佘詩曼現身上海出席一個商場的新春活動開幕儀式，她穿上紅色連身短裙示人，斯文得來不失氣派，現場亦吸引大批傳媒和粉絲到場守候。為隆重其事，大會亦安排至少4名身型魁梧的保安需築起人鏈全包圍式為她開路，可謂排場十足。

佘詩曼當日一身紅噹噹打扮。（IG@charmaine_sheh）

笑得好甜。（IG@charmaine_sheh）

雖然如此，但佘詩曼一於懶理，依然貫徹親民作風，盡量滿足粉絲要求。不過近日網上有片段流出，該片段以「差點就要到Man姐的簽名了」為題。片中，佘詩曼於當日活動結束後主動上前為守候多時的粉絲簽名，正當她接過簽名筆時，突然有位估計是保安阿頭勁緊張地衝入鏡，人未到聲先到：「噓、噓、噓」，口手兼用強行阻止佘詩曼為粉絲簽名。由於事發突然，佘詩曼一下子都反應不過來，被嚇到花容失色，全程站著目定口呆，最後只能在保安安排下離開。

佘詩曼主動走近粉絲。（小紅書截圖）

並為粉絲簽名。（小紅書截圖）

突然遭疑似保安阿頭強行阻止。（小紅書截圖）

雖然事後該位疑似保安阿頭有向現場粉絲道歉，但網民卻覺得現場環境又不混亂，難得見到偶像，而對方又願意簽名，要不要那麼緊張，紛紛留言：「保安好像把man姐都嚇到了」、「這個攔住的男的没事吧？都把man姐嚇到了，莫名其妙」、「曼姐想簽字的」。

嚇到佘詩曼目定口呆。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）